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台北電玩展／300款遊戲參戰！共計26國、377廠商　4天陣容全公開

▲2024台北國際電玩展1月25日將在南港展覽館1館登場，官方也已公布所有參展廠商陣容和遊戲。（圖／記者張志浩攝）
▲2024台北國際電玩展1月25日將在南港展覽館1館登場，官方也已公布所有參展廠商陣容和遊戲。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩／綜合報導

2024台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）將於2024年1月25日至1月28日，於南港展覽館1館登場，今（15）日主辦方舉辦展前記者會，玩家區也同步公開完整參展陣容及平面圖，包含《神魔之塔》，任天堂《超級瑪利歐兄弟 驚奇》、萬代南夢宮《鐵拳8》、台灣大哥大和 Riot Games 攜手的《英雄聯盟》、《聯盟戰棋》等，共計26國、377家業者、逾300款遊戲在4天都會展出。

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2024台北國際電玩展本次共有26國、377家廠商參與，動用1412個攤位，展出超過300款遊戲，詳細分佈上，本屆台灣廠商站46％、海外廠商54％；PC 遊戲佔比49％、桌遊15％、手機遊戲14％、家機7％，玩可透過ibon、klook搶先預購，現場票250元、早鳥價只要200元，此外預先購買星光票，享午後兩人同行一人免費，最高可省300元，還有周邊套票、親子套票、四日玩家套票方案等多元方案。

▲2024台北國際電玩展完整參展陣容及平面圖。（圖／TGS提供）
▲2024台北國際電玩展完整參展陣容及平面圖。（圖／TGS提供）
🟡2024台北國際電玩展「玩家區」重點展出遊戲、廠商

📍任天堂：《超級瑪利歐兄弟 驚奇》、《超級瑪利歐RPG》、《皮克敏4星之卡比系列》、《薩爾達傳說系列》

📍神魔之塔：《神魔之塔》11週年將於活動中派發高達11萬顆魔法石，並再次請來代言人黑嘉嘉回歸。

📍台灣大哥大、RIOT GAMES：《聯盟戰棋》、《英雄聯盟》、《特戰英豪》、《英雄聯盟：激鬥峽谷》、《符文大地傳說》

📍台灣萬代南夢宮娛樂：《鐵拳8》、《Final Fantasy VII Rebirth》、《咒術迴戰 雙華亂舞》、《NARUTO X BORUTO火影忍者終極風暴羈絆》

📍光榮特庫摩KOEI TOCMO：《臥龍：蒼天隕落》、《三國志 霸道》、《蕾斯萊莉婭娜的鍊金工房》

此外，開放世界動作遊戲《鳴潮》、少前系列新作《少女前線2：追放》、已迎來四週年的《碧藍航線》與持續占據全球各大行動平台熱門榜單的《勝利女神：妮姬》等，現場將不定時有專業 Coser，讓遊戲角色能走進現實。

台北國際電玩展完整資訊

🟡台北國際電玩展活動資訊
時間：2024年1月25日至1月28日 每日上午9點至下午5點
地點：南港展覽館1館

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