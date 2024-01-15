推動智慧與淨零住宅　高市府智慧宅導入新科技

隨著宅經濟與高齡化社會的來臨，高雄市數位淨零雙軸轉型的策略，如何讓民眾住得有品質、住得安心舒適，一直是高市府努力的目標。高市府工務局為因應民眾關注的安全、舒適、防災的需求，特別在市府１樓設置「智慧綠建築-智慧住宅南部展示區」提供民眾多樣的資訊，推廣智慧科技產品。
記者郭凱杰／高雄報導
同時，為因應民眾關注的安全、舒適、防災的需求，Smart Home 智慧住宅展示區特別打造成完整的生活空間，展示的均是國內智慧科技產業製造的新穎技術產品，如結合空氣品質監控及連動空調的全熱交換器，可以有效改善居室空氣品質；地震時可供躲避的避難衣櫥，再加上一氧化碳感應器、智慧瓦斯遮斷器，地震來了不必再擔心瓦斯漏氣問題，提供逃生時的最大保障。
另外還有關懷銀髮族的生活設施，可以同時兼顧安全及生活尊嚴等超過30項以上智慧生活科技產品展示。如民眾對現場設施功能不清楚，亦有提供專業的導覽解說。走一趟展示區，可以提供不少住家改造的構想，對智慧生活有絕對正面的幫助。
「智慧綠建築-智慧住宅南部展示區」座落於高雄市政府四維行政中心一樓大廳，自107年10月9日揭幕迄今已超過18萬9千人次參觀，展示開放時間為週一至週五 08：30至17:30，週六與週日為預約導覽，歡迎有興趣之民眾與團體參觀，可線上預約或於上班時間洽詢市府工務局建築管理處專屬窗口或電話：（07）3368333轉2283楊小姐。