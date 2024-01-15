中油去年自結虧損180億！力拚2024轉虧為盈 推估全年獲利33億
中油公司董事長李順欽今（15）日公布中油去（2023）年營運狀況，與今（2024）年前景展望，他指出，去年營收達1.11兆元，較前一年（2022年）1.12兆略減，不過，自結虧損180億元，比2022年虧損2144億收斂很多，累積至去年年底的虧損共計318億。隨著天然氣價格走跌有利因素助攻，中油今（2024）年力拚轉虧為盈，全年估獲利33億元，紅海情勢目前看來對公司還不見影響，惟石化為一大變數。
記者鄭妤安／台北報導
中油目前累積虧損318億元。去年自結虧損180億元，與2022年虧損2144億相比，收斂許多。2023年政策吸收規模高達805億元，其中天然氣吸收523億元居冠，汽柴油則吸收170億，抵扣下來有盈餘。
不過，李順欽坦言，中油借款超過6000億，負債比90%，今年的利息支出高達140億元，盼能適度反應在油汽價格上，同時也希望政府能在財務上協助改善現金流。
李順欽預估，今年國際油價走勢「先低再高」，平均80.5美元，去年油價高點每桶97美元，低點則約在70元左右，預估今年油價會比去年再低一些。
中油表示，紅海情勢目前看來對公司還不見影響，加上天然氣價格自去年3月高檔回落，中油今年力拚轉虧為盈，惟石化為一大變數，全年估獲利33億元。