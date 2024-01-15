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曹佑寧往林青霞臉上塞麥　還原金馬爭議畫面「陷入黑洞爬不起」

▲曹佑寧金馬紅毯主持失常，舉麥克風擋住林青霞。（圖／NOWnews攝影中心）
▲曹佑寧金馬紅毯主持失常，舉麥克風擋住林青霞。（圖／NOWnews攝影中心）

記者羅凌筠／台北報導

藝人曹佑寧今（15）日出席懷舊影集《華麗計程車行》特映會，被問到2個月前主持金馬紅毯表現失常，麥克風快塞進林青霞嘴巴，曹佑寧坦言當晚「已經陷到黑洞，怎麼爬都爬不起來。」

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曹佑寧挑戰主持金馬紅毯，因為介紹禮賓轎車時忘詞，整個人在紅毯慌掉，他回憶：「介紹車子真的發生忘詞，當下會搞不清楚是夢境還是現實，回過神來驚覺是在直播，我趕快拿小抄出來講完。」

不過這樁插曲導致曹佑寧開始緊張，「中間進廣告破口的時候，我不斷用打球的經驗，一直想讓自己放鬆，深呼吸都試過，就是沒辦法，已經陷到黑洞，怎麼爬都爬不起來。」

尤其訪問林青霞的時候，曹佑寧舉麥克風擋到林青霞的臉，被林青霞從容壓低他的手臂，淺笑提醒：「已經快塞進我嘴巴裡。」曹佑寧還原現場：「其實我前面舉麥克風的位置都差不多，我沒有意識到青霞姐姐覺得被擋到，已經在閃了。」曹佑寧事後看重播才發現，自己當時眼睛布滿血絲，「那時候真的很累。」

曹佑寧表示之所以接主持人，是因為金馬逢60大壽，距離他以《KANO》入圍新人參加金馬獎，已經闊別9年，機會難得，雖然準備期撞到新戲《星空下的黑潮島嶼》拍攝，他還是決定挑戰以主持人身分參與盛會。

曹佑寧說自己是喜歡看網友留言的人，主持完回家他沒有哭，也沒有留下陰影，自認「我的心理素質很強」，被問到下次還敢主持嗎？他沒有拒絕，謹慎表示：「我覺得先把自己準備好。」

《華麗計程車行》改編自陳俊文原著小說，劇情以「車行」為中心，勾勒出小人物之間笑中帶淚的溫情、親情與愛情，定檔2月18日晚上10點於LINE TV、華視首播，第1周連播2集，讓劇迷看個過癮。

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