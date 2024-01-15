中國外長王毅出訪埃及不忘提台灣：開羅宣言明確規定台灣歸還中國

諾魯曾靠販賣「外交承認」賺錢　台灣、科索沃、中國都是客戶

▲南太平洋島國諾魯共和國今（15）日宣布與我國斷交。圖為諾魯接受的難民。（圖／美聯社／達志影像）
▲南太平洋島國諾魯共和國今（15）日宣布與我國斷交。圖為諾魯接受的難民。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

南太平洋島國諾魯共和國今（15）日宣布與我國斷交，並轉向承認中華人民共和國並與之建交，時機恰好選在台灣2024總統大選落幕後，再度掀起各界熱議。盤點諾魯外交史，該國政府在2002年7月21日也曾因債務問題片面與中國建交，並非首次與我國斷交，而像這樣利用販賣外交承認建立的「金援外交」（checkbook diplomacy）關係，除了台灣以外，包含科索沃、中國等都是該國政府中意的「客戶」。

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諾魯共和國在1968年建國，1970年代時曾因針對全島超過7成面積都含豐富的磷礦大量進行開採，一度成為全世界最富有的國家，國民平均所得曾高達2萬多美元，位居世界榜首，然而隨著天然資源開採後日益匱乏、當局者未能順利將經濟資源用於改善基礎建設與國民教育等，諾魯政府逐漸仰賴外援，甚至曾靠成為企業的避稅天堂、接收澳洲拒收的難民、賣護照與兜售「外交承認」等方式維持經濟。

▲ 諾魯共和國小檔案。（圖／NOWnews社群中心設計）
▲ 諾魯共和國小檔案。（圖／NOWnews社群中心設計）
其中兜售「外交承認」就是台灣民眾不陌生的「金援外交」，也被稱為「支票（簿）外交」（checkbook diplomacy）。在1980年代，我國政府曾與諾魯共和國建交，直到2002年，前總統陳水扁執政期間，諾魯曾因債務問題片面與中國建交，台灣也宣布與之斷交，直到2005年才復交。

藉由「承認特定國家主權獨立」的方式，諾魯政府一定程度上維持經濟體制運作，例如在2002年改與中華人民共和國建交後，諾魯當局獲得1.3億美元捐助；2008年，在持續獲得歐盟、美國、澳洲和紐西蘭的財政援助後，諾魯政府也宣布承認科索沃獨立；在2009年，諾魯同樣也以承認「阿布哈茲共和國（Republic of Abkhazia）」與「南奧塞提亞（Republic of South Ossetia – the State of Alanial）」這兩個被國際上普遍國家認定為喬治亞一部分的地區「具備主權」後，獲得了俄羅斯給予的5000萬美元作為回報。

不過近年來我國揚棄金援外交，改採「台灣模式」援外，以符合邦交國需求出發進行技術合作，外交部則對與諾魯斷交一事表示，自去年諾魯新政府上任後，當局持續向我方索求鉅額經濟援助，並就我國及中國提供的援助方案進行比價，「台灣能提供的是有利於邦交國的技術、就業等援助，但中國過去手段是用大筆金錢將我方邦交國『買過去』，證明中國用金錢外交打壓台灣。」

▲南太平洋島國諾魯共和國今（15）日宣布與我國斷交。（圖／美聯社／達志影像）
▲南太平洋島國諾魯共和國今（15）日宣布與我國斷交。（圖／美聯社／達志影像）

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