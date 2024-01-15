諾魯曾靠販賣「外交承認」賺錢　台灣、科索沃、中國都是客戶

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其中兜售「外交承認」就是台灣民眾不陌生的「金援外交」，也被稱為「支票（簿）外交」（checkbook diplomacy）。在1980年代，我國政府曾與諾魯共和國建交，直到2002年，前總統陳水扁執政期間，諾魯曾因債務問題片面與中國建交，台灣也宣布與之斷交，直到2005年才復交。
藉由「承認特定國家主權獨立」的方式，諾魯政府一定程度上維持經濟體制運作，例如在2002年改與中華人民共和國建交後，諾魯當局獲得1.3億美元捐助；2008年，在持續獲得歐盟、美國、澳洲和紐西蘭的財政援助後，諾魯政府也宣布承認科索沃獨立；在2009年，諾魯同樣也以承認「阿布哈茲共和國（Republic of Abkhazia）」與「南奧塞提亞（Republic of South Ossetia – the State of Alanial）」這兩個被國際上普遍國家認定為喬治亞一部分的地區「具備主權」後，獲得了俄羅斯給予的5000萬美元作為回報。
不過近年來我國揚棄金援外交，改採「台灣模式」援外，以符合邦交國需求出發進行技術合作，外交部則對與諾魯斷交一事表示，自去年諾魯新政府上任後，當局持續向我方索求鉅額經濟援助，並就我國及中國提供的援助方案進行比價，「台灣能提供的是有利於邦交國的技術、就業等援助，但中國過去手段是用大筆金錢將我方邦交國『買過去』，證明中國用金錢外交打壓台灣。」
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