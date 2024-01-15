神人惡搞《GTA6》台灣版！統神、韓國瑜全入鏡 1分半預告片竄紅
等了10年終於要推出的《GTA 6》（俠盜獵車手6）在2023年12月5日釋出首部預告片，該支預告片更創下1天破9000萬觀看的 YouTube 紀錄，掀起話題後，也有台灣網友惡搞剪輯出「《GTA 6》台灣版」預告，1分半的影片集結國內各大電影、迷因、話題人物，發布1個月後，近期也在 YouTube 演算法中竄起，獲得網友們熱烈討論。
記者張志浩／綜合報導
這支《GTA 6》台灣版預告片在2023年12月13日發布，片中幾乎完美呼應原預告片的手法，透過台灣街景、空拍、電影、迷因的穿插讓觀眾看得哭笑不得，片段包括電影《艋舺》、《當男人戀愛時》，八點檔《夜市人生》的飛天麥可、謝和弦爆氣、Toyz 市民祼奔、台七乙山道猴、羅志祥電臀30、張家兄弟、立法院打架、韓國瑜選總統梗圖等，大家可以將惡搞版和原版相互做比對。
而正版的《GTA 6》預告片，背景是以佛羅里達州邁阿密為原型的 Vice City，地圖有滿滿的海灘風景、糜爛的派對生活、無惡不作的黑幫、刺激的飆車競速等，最令人矚目的則是透過各種社群軟體，呈現佛州各種瘋人異事，完全貼合了現代生活人們透過「短影音」認識世界、進行社交的生活。
《GTA 6》台灣版預告片突然受到 YouTube 演算法親睞後，朝聖過得網友也紛紛回應，「為什麼現在才被演算法推到那麼優質的影片」、「這個一定要紅」、「連鱷魚都有，超級細節」、「請問台灣DLC什麼時候上架，荷包準備好了」、「從頭到尾每部分都是經典」、「笑死，突然覺得台灣人比佛州人更瘋」。