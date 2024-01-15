名家論壇》單厚之／民眾黨自認「關鍵少數」誰會買單？

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新的國會泛藍掌握54、民進黨有51席、民眾黨8席，藍綠各自會推韓國瑜、游錫堃角逐立法院長，幾乎已經是確定的事，變數只在會不會有「藍白合」或「綠白合」的可能。
選前國民黨不斷強調執政後會「藍白合」、「六點承諾不變」，但既然總統敗選，自然就沒有「聯合政府」了。過去一段時間，民眾黨和柯文哲對於是否支持韓國瑜當院長說詞一變再變，選舉後期兩黨針鋒相對、劍拔弩張，藍白之間的仇恨值也越來越高。
侯友宜敗選後，國民黨競選發言人凌濤第一時間就將砲口指向黃珊珊，黃珊珊則立刻回擊「詐騙別人不成，反而責怪報警的銀行行員」。在這樣的氛圍下，韓國瑜或國民黨的任何立委，怎麼可能敢提「韓黃配」（韓國瑜院長、黃珊珊副院長）或與其他民眾黨立委搭檔的可能？
國民黨成為國會最大黨後，有機會拼二輪投票以相對多數當選院長、副院長，黨內不少人對副院長寶座已經躍躍欲試；而韓國瑜雖然在選舉中出了不少了力，但黨內也對於他和柯文哲態度曖昧頗有微詞，不會有人願意為了韓國瑜的院長寶座，讓整個國民黨都熱臉貼民眾黨的冷屁股。
雖然這次柯文哲搶走了不少民進黨的年輕選票，但從藍營的角度，柯文哲分食的還是「非綠」的選票，也是國民黨未來主要的競爭對手。放眼未來4年，民眾黨可能在2026年推出直轄市長、縣市長和議員候選人，必將影響國民黨的選情，2028年也可能重演去年的情況，如果繼續與民眾黨合作，無異是與虎謀皮，讓柯文哲繼續鯨吞蠶食國民黨的基本盤。
而對綠營而言也是一樣，綠營支持者對柯文哲、黃國昌的仇恨值一點都不比藍營低，不久前綠營才指責黃國昌「背叛太陽花」。再從「藍白合」談判的經驗來看，如果綠白真的要合，柯文哲和民眾黨不僅要價極高，而且還會搞得烏煙瘴氣，讓民進黨灰頭土臉。
未來的國會不僅不會出現「藍白合」，「綠白合」的機率也很低，民眾黨自認為是可以左右政局的關鍵少數，但結果很可能是藍、綠都不理民眾黨，各自以政策主張爭取民眾的支持，即便民眾黨可以決定輸贏也無所謂。屆時，民眾黨就必須要思考，是要不停的在藍綠之間搖擺，還是要選擇一個相對固定的立場，哪怕藍綠都不會領情。
●作者：單厚之／資深媒體人
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