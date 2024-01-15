▲半夜哭鬧先別急著收驚！醫：可能夜驚症，和噩夢不同，６招助改善。

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夜驚症常見會這樣：楊聰財院長表示，夜驚症是一種睡眠障礙，當事人常見會出現突然的驚恐，可能心跳加速、呼吸急促，或是伴隨尖叫、哭泣等，也可能揮動四肢、行走等各種行動，讓他人感覺當事者正處於極度恐慌或讓旁人感到恐慌。
當事人通常不記得：和噩夢有所不同的是，噩夢醒來後可能多少還餘悸猶存，但夜驚症患者醒來後通常會感覺到困惑、混亂、甚至不知道自己在哪，絕大多數的患者想不起來剛才的夢境、驚醒的原因，或者只有瑣碎的記憶。也有可能發作後就繼續睡，隔天就像什麼事都沒發生過一般。
時間短但難安撫：另外，噩夢一般是發生在「快速動眼期」，也就是較淺的睡眠階段，是在下半夜；夜驚症則發生在深度睡眠階段，也就是上半夜。而且雖然通常是發生在幾分鐘到半小時之內，但卻很難安撫，也有可能會反抗嘗試安撫、接觸他的人。
這些族群容易出現：好發在3歲-12歲之間，成年人也可能受影響而發生，不過相對少見。具體的原因還有待更多醫學研究證實，目前推斷多與遺傳、身體狀態、情緒壓力、藥物或酒精、生活型態、睡眠品質等有關。有夜驚症家族史的族群會更容易引起。部分如睡眠呼吸中止症等生理健康問題、大腦神經系統異常等也可能有所影響。過度壓抑、焦慮、乃至於憂鬱症、焦慮症、創傷後壓力症候群等精神疾病也是風險之一。至於藥物或酒精濫用、戒斷也有可能形成。生活形態方面則如長期疲勞、過度疲倦等。而睡眠不規律、睡眠不足等也會有所影響。
發生夜驚症當下該怎麼辦？醫：確保安全比安撫更重要！
當下可以這樣做：楊聰財院長表示，夜驚症發生時父母或身旁的人通常會嚇到並且趕快安撫，但對於夜驚症通常無效且可能更糟，甚至可能無意間傷到安撫者。建議當下確保當事人不會傷到自己以及身旁的人，並留意環境安全即可，這比安撫來得更重要。
後續可以這樣做：若已知有夜驚症，建議避免太高的床、靠窗、有台階、有可能倒塌的傢俱、可能破碎的傢俱，已策安全。若是夜驚症發生的時間點相當規律，也可試著在發生之前喚醒當事人，這是臨床上會使用的方式，通常一兩周後可能有所改善。
如何改善夜驚症、睡得好？醫教簡單６招有助改善！
避免風險、良好作息、同床共枕：改善夜驚症，楊聰財院長表示，除了避免前述相關風險外，也建議良好的生活作息，父母也可和孩子同床共枕，據調查統計可減少發生頻率，推測與人類的「依賴行為」有關。
建立安全感：建立安全感、為當事者建立穩定、安全、放心的感受，給予關愛、支持，可以降低心理負擔、恐懼感等，也有利於改善夜驚症。
降低恐懼感：相反的，各類使得恐懼、恐慌、不安的要素可能增加夜驚症的風險或加劇症狀，就會建議盡量避免，例如爭吵、驚悚片、恐怖書籍、血腥遊戲等。
提升睡眠品質：對於睡眠品質提升，建議養成營養均衡的飲食習慣，可以多補充牛奶等乳製品，特別是在睡覺之前可喝杯熱牛奶，有利分泌多巴胺幫助情緒安定，適量攝取鈣質也有助神經穩定。
楊聰財院長表示，孩童發生夜驚症不用太過擔心，通常在青少年之前就會停止。但若是持續、父母感覺驚嚇、或是對象是成人而讓身旁的人感到恐慌，可透過睡眠治療或身心科治療進行改善。
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