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橘子嘉年華開跑！《謎走西橘町》線上解謎今起登場　爽拿神秘道具

▲泛娛樂圈年度盛事「橘子嘉年華」即將登場，今（15）日起率先啟動《謎走西橘町》線上解謎活動。（圖／橘子集團提供）
▲泛娛樂圈年度盛事「橘子嘉年華」即將登場，今（15）日起率先啟動《謎走西橘町》線上解謎活動。（圖／橘子集團提供）

記者潘毅／綜合報導

橘子集團主辦的泛娛樂圈年度盛事「橘子嘉年華」即將登場，今（15）日起率先啟動《謎走西橘町》線上解謎活動，只要完成任務，就能在1月22日到西門町領取「神秘道具」，同時體驗現場各種豐富的活動內容！

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2024年「橘子嘉年華」即將於1月22日登場，將西門町化身西橘町，還有橘子宇宙裡的各種作品角色，「時空巴士」會載著各個作品的角色們，來往各個娛樂世界，而西橘町正是重要的轉運站。但這一次轉運站卻被三個小怪獸入侵，角色們都被困住了！邀請你搭上巴士，發揮你的解謎超能力，協助角色們回到自己的世界。

▲今（15）日橘子嘉年華線上解謎活動登場，只要前往活動官方網站通關解謎，就能獲得【神秘道具憑證】。（圖／遊戲橘子提供）
▲今（15）日橘子嘉年華線上解謎活動登場，只要前往活動官方網站通關解謎，就能獲得【神秘道具憑證】。（圖／橘子集團提供）
今（15）日橘子嘉年華【謎走西橘町之一票入謎】活動率先上線（點此遊玩），只要前往活動官方網站通關解謎遊戲，就能獲得【神秘道具憑證】，並在1月22日至2月4日這期間，前往西橘町換取神秘禮物！

📍 2024 橘子嘉年華【謎走西橘町之 一票入謎】

時間：1月15日至2月4日
活動流程：
步驟1、登陸官方活動網站，點擊【出發】或右下【即刻搭乘】按鈕，即可游玩【一票入謎】小游戲

步驟2、完成【一票入謎】小游戲者，即可獲得【神秘道具憑證】

步驟3、下載 beanfun! APP，於【會員中心-我的賬戶】中確認【票券】欄位是否有收到【神秘道具憑證】

步驟4、活動期間1/22-2/4日憑藉【神秘道具憑證】至【西橘町大會服務處】，由大會服務人員進行核銷票券，換取【神秘道具】(數量有限)

1月22日橘子嘉年華正式於西門町登場時，現場將有【謎走西橘町】實境解謎活動，能讓玩家進行闖關，成功通關者還能獲取【通關憑證】，兌換完關禮物。

▲2024 橘子嘉年華將於2月4日迎來高潮，當天西門紅樓會舉辦「夜嗨祭-屋台夜市」。（圖／遊戲橘子提供）
▲2024 橘子嘉年華將於2月4日迎來高潮，當天西門紅樓會舉辦「夜嗨祭-屋台夜市」。（圖／橘子集團提供）
橘子嘉年華的最高潮，將在2月4日的西門紅樓顯現，當天會舉辦「夜嗨祭-屋台夜市」，打造日式祭典舞台，邀請人氣偶像與樂團 LINE UP 演出陣容，整天不間斷輪番上陣，所有玩家皆可參與市集與享受音樂表演，其中實境解謎積分前100名者，更可獲得VIP憑證，額外享有精美小吃，並能在VIP特區近距離觀看表演。各種好玩的活動、豐富的贈品，全都在 2024 橘子嘉年華！

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