橘子嘉年華開跑！《謎走西橘町》線上解謎今起登場　爽拿神秘道具

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今（15）日橘子嘉年華【謎走西橘町之一票入謎】活動率先上線（點此遊玩），只要前往活動官方網站通關解謎遊戲，就能獲得【神秘道具憑證】，並在1月22日至2月4日這期間，前往西橘町換取神秘禮物！
📍 2024 橘子嘉年華【謎走西橘町之 一票入謎】
時間：1月15日至2月4日
活動流程：
步驟1、登陸官方活動網站，點擊【出發】或右下【即刻搭乘】按鈕，即可游玩【一票入謎】小游戲
步驟2、完成【一票入謎】小游戲者，即可獲得【神秘道具憑證】
步驟3、下載 beanfun! APP，於【會員中心-我的賬戶】中確認【票券】欄位是否有收到【神秘道具憑證】
步驟4、活動期間1/22-2/4日憑藉【神秘道具憑證】至【西橘町大會服務處】，由大會服務人員進行核銷票券，換取【神秘道具】(數量有限)
1月22日橘子嘉年華正式於西門町登場時，現場將有【謎走西橘町】實境解謎活動，能讓玩家進行闖關，成功通關者還能獲取【通關憑證】，兌換完關禮物。
橘子嘉年華的最高潮，將在2月4日的西門紅樓顯現，當天會舉辦「夜嗨祭-屋台夜市」，打造日式祭典舞台，邀請人氣偶像與樂團 LINE UP 演出陣容，整天不間斷輪番上陣，所有玩家皆可參與市集與享受音樂表演，其中實境解謎積分前100名者，更可獲得VIP憑證，額外享有精美小吃，並能在VIP特區近距離觀看表演。各種好玩的活動、豐富的贈品，全都在 2024 橘子嘉年華！