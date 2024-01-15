羽球／無所顧忌的戴資穎才是最強版本！中國奧運金牌做出高明見解
台灣名將戴資穎在超級1000系列馬來西亞公開賽拿下女單亞軍，新的賽季有著不錯的起頭，也為她衝擊巴黎奧運金牌注入不少信心。關於這一站的賽事，中國退役傳奇、男雙奧運金牌得主蔡贇在點評時表示，戴資穎在不多想時的球威是很好的，但一旦有所圖，那失誤率就會增加，這可能是她未來可以去進步的一個面向。
記者黃建霖/綜合報導
本屆女單賽事，陳雨菲在四強輸給戴資穎，而安洗瑩拿到了冠軍，蔡贇對這個結果並不意外，她認為「F4」級別的選手，誰輸誰贏都很正常的。不過安洗瑩身上還有傷，等她恢復之後在場上會站得更穩一些，從年齡層來看也是她更有優勢。
之後蔡贇也點出戴資穎在場上能否取勝的關鍵因素還是在於她的心態能否穩住，「戴資穎在她沒有壓力的情況下，或者說在她沒有顧慮的情況下，她的球其實非常有威脅、非常好。」
「但是她一旦有想法，她的失誤率就會增加，這是我能看到的。」實際上，這也不是外界第一次對於小戴在比賽中的心態有所指教，如果是有道理、也有辦法修正的，那將是她在後續比賽可以精進的一個部份。
這次馬來西亞公開賽，戴資穎拿到亞軍，整體收穫不少，特別是在積分方面她超越了山口茜升上了世界第3，對於在後續比賽賽程上可能有一些實質的幫助。