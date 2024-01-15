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李多慧傳不續約離開台灣！好友安芝儇曝「兩人互動」：覺得很可惜

▲被問到李多慧傳聞不續約，可能離開台灣。好友安芝儇則認為很可惜，希望未來有機會和對方合體。（圖／記者葉政勳攝）
▲被問到李多慧傳聞不續約，可能離開台灣。好友安芝儇則認為很可惜，希望未來有機會和對方合體。（圖／記者葉政勳攝）

記者詹鎰睿／台北報導

樂天女孩人氣成員李多慧，日前傳出未和球團續約，今年可能離開台灣，引發廣大球迷熱議。對此，好友安芝儇得知消息後，也發聲表示，「覺得很可惜！」希望今年還有機會能見到對方，一起在舞台上合作應援。

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安芝儇今日率領出席台鋼啦啦隊Wing Stars出席亮相記者會，除了帶來訓練好幾個月的成果表演外，還加碼宣布好友MINGO（朴旻曙）成為夥伴，以應援總監兼啦啦隊的身分加盟Wing Stars。提到其他同樣來自韓國的啦啦隊來台競爭，安芝儇、MINGO（朴旻曙）兩人展現自信心，直呼：「絕對不會輸！」

▲台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars正式宣布繼安芝儇（左）以後，又一韓籍啦啦隊外援朴旻曙（右）加盟。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.01.15）
▲台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars正式宣布繼安芝儇（左）之後，又一位韓籍啦啦隊外援MINGO（右）加盟。（圖／記者葉政勳攝）
談到是否得知李多慧離隊的消息？安芝儇坦言，其實兩人自從在台灣開始工作活動後，沒有特別的見面與聯絡，而她也看不太懂台灣新聞，也從沒聽說或是從李多慧口中得知實情。

不過安芝儇直言，「覺得很可惜！」因為來台灣之後，她僅在去年11月有去高雄愛河找探班，與李多慧小小打個招呼而已，迫切希望在今年有機會與李多慧合作，「看到李多慧很努力在台灣展現韓國啦啦隊的樣子，真的很難得可貴，希望將來可以合體。」

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▲台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars正式成軍亮相。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.01.15）
▲台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars正式成軍亮相，帶來訓練已久的表演成果。（圖／記者葉政勳攝影）
▲▼李多慧來台灣當啦啦隊，累積不少忠實粉絲。（圖／李多慧IG）
▲李多慧傳聞不續約，可能離開台灣。樂天球團也回應，還在談約中。（圖／李多慧IG）

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