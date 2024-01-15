外媒看台灣總統大選！賴清德勝選 印尼媒體分析政治現況
2024年台灣總統大選於13日落幕，吸引許多外國媒體採訪和報導，印尼外交部在昨（14）日晚間表示，印尼密切關注台灣事態發展，並將繼續遵守一中政策。而多家印尼媒體則是頻繁報導台灣大選的過程和結果，最終也以快訊的方式公布賴清德當選。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據印尼媒體《時代報（Tempo）》印尼外交部發言人拉魯（Lalu Muhammad Iqbal）昨晚向安塔拉通訊社（ANTARA News）表示，「印尼正密切關注台灣的事態發展」。
印尼媒體分析，台灣執政黨民進黨總統候選人賴清德13日宣佈獲選，未來台灣將支持民主而非威權，且台灣將持續走在正確的軌道上。同時引述賴清德的當選感言，指出台灣將「將維護台海和平，以交流取代威懾、以對話代替對抗，充滿信心地進行對中國的交流合作」。
至於未來發展，印尼媒體認為賴清德將「維持現狀」，致力維護區域和平。除了東南亞媒體緊追台灣大選，《紐約時報》、《BBC》和《NHK》都專題報導台灣總統大選，並稱這是「台灣史上第一次、民進黨連續執政第三個任期」，不過國會最大黨由國民黨取代，而且他上任後將面臨「中國的憤怒」。