啟動春安勞檢！高市府勞工局對重大違規一律勒令停工重罰

我是廣告 請繼續往下閱讀
周登春說，另針對需事先通報的特定作業，呼籲事業單位必須依實通報，勞檢處將優先以實施輔導宣導的方式，協助辦理防災措施，對於未通報的違規者將加倍裁罰，業者千萬別存有任何僥倖的心態。
周登春並說，事業單位在春節假期前，對於各項安全措施應再一次檢查確認，並加強防災應變整備及通報措施，休假前應切斷非必要水源、電源及其他動力燃料來源，必要時並應上鎖、標示，另營造工地應將機具設備穩妥置放，工地圍籬、施工架須檢查確認設置妥當。且因應氣溫驟降，可能增加促發心臟及腦血管疾病的風險，應特別注意保暖措施、身心健康與工作調配，嚴禁異常工時，或臨時驟增可能導致身心過負荷的工作狀況，並請持續落實個人衛生與防疫措施，確保企業及每一位工作者的安全與健康。
勞工局勞動檢查處處長郭清吉指出，接近年節的歡樂氣氛容易使人輕忽鬆懈，但為了保護自己的安全與家人的幸福，仍應隨時提高安全意識，在擴大實施春安督檢期間，將強力監督業者落實工作場所各項安全措施與防災機制，呼籲勿因趕工而輕忽作業安全，或使勞工超時工作導致過勞及事故風險，各工程工地及工作場所於春節期間，一定要嚴格實施門禁管控與作業許可制度，適當指派人員輪值、加強留守人員之防災認知，確認緊急應變之處理程序，以確保事故即時通報及應變處理，並做好自主防災檢核，確保製程中機械設備作業及人員的安全，降低肇災風險。