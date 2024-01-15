高度關注！泰國學者看台灣總統大選 多家媒體報導台灣民主
台灣總統大選引起泰國多家媒體高度關注，許多媒體以大篇幅新聞報導。泰國多數媒體引用各大通訊社的報導放在網站首頁，網路媒體The Standard選舉當天傍晚更以網路直播方式關注台灣選舉開票進度。而關於大選結果，泰國學者分析，中國武力攻台機率仍不高，但總統當選人賴清德會面臨來自中國更多的壓力。
國際中心賴正琳／綜合報導
泰國公視（Thai PBS）報導指出，這是首次有政黨執政兩任後還能再度贏得總統選舉，不過雖然民進黨贏得總統選舉，但沒有在立法院贏得多數席次，除非民進黨願意和其他政黨多談判，否則在推動部份政策時，恐怕會窒礙難行。
《曼谷郵報》報導，台灣選民用選票「譴責中國」，13日的投票結果彰顯台灣選民明確地拒絕中國的警告，仍堅定地擁護民主。對於中國來說，新任總統賴清德是一個「麻煩製造者」，因為他曾多次提及台灣獨立的話題，引發中國北京政府的不滿。多家泰國媒體針對賴清德的背景做出充分地介紹，並稱台灣再次堅定地選擇民主。
近年來政府體制也越來越偏民主的泰國，民間對於民主議題也充滿關心，過去泰國人曾發起「奶茶聯盟」，稱台灣、香港和泰國是堅定不移的民主與奶茶盟友，該聯盟也象徵東南亞社運人士在社群媒體上反對極權統治的陣線。