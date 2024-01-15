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批中國與世界唱反調！涉外人士：介選無效拉攏諾魯報復台灣

▲2024大選甫落幕，友邦諾魯突宣布與台斷交並轉向與中國復交，涉外人士分析中國介選無效報復。（圖／賴清德競總提供）
▲2024大選甫落幕，友邦諾魯突宣布與台斷交並轉向與中國復交，涉外人士分析中國介選無效報復。（圖／賴清德競總提供）

記者陳威叡／台北報導

2024總統大選甫落幕，今（15）日竟傳出友邦諾魯將與台斷交，時機敏感被視為中共替總統當選人賴清德下馬威，有涉外人士評估，當全球都在祝賀台灣大選順利完成之際，中共卻以拉走台灣邦交國為報復手段，跟全世界唱反調，再次證明中國正與世界逆向而行，但無法改變的事實是，台灣人已經透過選票拒絕中國介選，選擇民主陣營、走向世界。

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在中國金錢外交下諾魯宣布與台灣斷交，熟悉外交事務的涉外人士指出，這是日趨孤立的中國再一次的選擇跟民主世界對抗。舉世矚目的台灣總統大選才剛落幕，正當全球都在祝賀台灣大選順利完成的此刻，北京卻以拉走台灣邦交國為報復手段，跟全世界唱反調，再次證明中國正與世界逆向而行。但一個無法改變的事實是，台灣人已經透過選票拒絕中國的介選，也代表台灣人民選擇民主陣營、走向世界。涉外人士表示，中國這次再次誘拉台灣邦交國，不僅無助於兩岸關係，更把已經從全球經濟邊緣化的中國帶向政治上的進一步孤立。

該人士說指出，諾魯在台灣總統的大選剛落幕，全球民主國家恭賀民主成就之時，宣布與台灣結束邦交關係，一方面由於諾魯國家規模小，加上近期政局不穩，一直是北京試圖以金錢方式謀奪我邦交國的重點國家。中國此時發動外交攻勢，明顯是因賴清德當選總統，代表其對台介選無效，無法回應其因為經濟持續下行的國內政局壓力，只好展開以金錢利誘台灣邦交國，對台外交打壓。

該人士表示，中國近期的經濟情況不佳，此時發動金錢外交有兩個面向值得觀察，第一是直接投入大量資源來「買台灣的邦交國」，讓中國國內需要幫助的人民情何以堪。第二是應觀察中國的金錢外交承諾，屢屢有跳票情況，甚至反使部份受援國陷入債務泥沼。例如，去年中國利誘宏都拉斯時，承諾要買宏都拉斯的白蝦，最後根本沒有買多少，甚至導致上萬人失業，就是最好例子。

該人士指出，台灣走向世界的路徑已經很明確，不可能與中國競逐金錢外交，北京當局應該思考台灣大選的含義，事實上，台灣人用選票做出的選擇，就是在確立走向世界的路徑。如果中國以這樣惱羞成怒方式，報復的不是台灣的執政黨，而是台灣人民的選擇，甚至報復民主價值，更是對國際的穩定秩序的公然挑戰。只會讓台灣人民更看清民主台灣與威權中國的差別，將台灣人越推越遠。

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