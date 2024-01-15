大港開唱不只草東沒有派對！20組超狂卡司曝 鄭宜農參戰刷新紀錄
▲大港開唱20組超狂卡司曝光，草東沒有派對、鄭宜農（左圖）都參戰，她刷新第13次參戰紀錄。（圖／出日音樂）
記者
黃雅琪／綜合報導
｜ 2024-01-15 18:32:25 2024-01-15 18:40:54
第15屆大港開唱Megaport日前公布前兩波陣容引爆討論，包含睽違8年再度回歸的草東沒有派對，
以及來自日本的金屬天團「極限賀爾蒙」都確定參戰， 兩大重磅組合讓樂迷直呼「大港今年太猛了」。 主辦單位也在購票前夕今（15）日驚喜釋出第三波名單，20組不同 風格台灣音樂人齊聚一堂，拍謝少年與金曲歌后鄭宜農都確定再次回到大港舞台， 雙方持續刷新參戰紀錄。
從第三屆2010年就登上大港舞台的拍謝少年，今年是第10度參 ▲康士坦的變化球連續5年前進大港開唱。（圖／出日音樂） 戰，樂團開心表示：「大港開唱儼然是台灣音樂祭領頭羊， 每一次來都感覺不斷進化，這幾年多了親子區， 看到許多家長帶小孩來體驗現場，也是讓小朋友從小訓練成為ind ie kids，今年我們會在大港舞台公布一件非常重要的大事， 請所有『粉虱』期待。」
另一位跟大港開唱一起成長的鄭宜農，今年將是第13次回到港邊舞
台，回想起2010年初登場的記憶：「 那時真的很嫩，但第一次什麼都好新鮮， 即便是在火車鐵道上搭的小小舞台唱歌，台下大概只有30幾個人， 還是玩得好開心，隔年因為參與電影演出，歌迷人數也增加許多， 甚至還有人把我演的角色人形看板搬上舞台，全場笑成一片， 至今還是非常難忘。」 連續5屆都參與大港的康士坦的變化球，今年將寫下7度登 ▲拍謝少年第10度參戰大港開唱。（圖／出日音樂） 台紀錄，回首2016年初登場，團員分享：「 那時特別印了許多貼紙送給現場觀眾，想像也許有一天， 台下來聽康士坦的歌迷會越來越多， 如今每一年大港都完成我們的心願，大家也把圈越開越大， 今年希望可以挾帶北流氣勢，帶來更猛烈的現場演出。」
第三波陣容來出現多組驚喜合作陣容，許久未有公開演出的Fran
dé法蘭黛將攜手「水哥」李英宏同台， 雙方將擦出精采音樂火花；去年喜獲金曲與金馬的洪佩瑜， 初次登上大港舞台將力邀榮獲金曲獎最佳原住民歌手的葛西瓦齊力飆 歌，意想不到的金曲雙組合，令人期待雙方會開出哪些特色曲目。 另外血肉果汁機過去多次制霸大港現場，今年將由主唱GIGO首次 以個人身分登台！締造多首金曲的「三溫暖系樂團」好樂團， 同樣獻上大港初體驗。印尼移工所組成的SOUTHERN RIOT南部鬧事團，將帶來不同風貌的音樂風景。 第15屆大港開唱Megaport採取全實名制規則購票，並於1 月16日由大港人優先購票，1月17日全面啟售，今年同步推出「 15周年萬歲毛巾套票」限定販售。 2024 大港開唱 𝐌𝐄𝐆𝐀𝐏𝐎𝐑𝐓 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 演出陣容
草東沒有派對、MAXIMUM THE HORMONE（JP）、拍謝少年、鄭宜農、康士坦的變化球
KST、GIGO、Frandé法蘭黛 ft. 李英宏 a. k.a. DJ Didilong、好樂團 GoodBand、洪佩瑜 ft. 葛西瓦、Green!Eyes、胖虎 punkhoo、謎路人、 麥琪麥琪 ft. HowHow、阿飛西雅、粗大Band、溫蒂漫步、參劈 TriPoets、體熊專科、孩子王、我是機車少女 I' mdifficult、SOUTHERN RIOT 南部鬧事團（ID）、皿內果汁機。 更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「 NOW娛樂 」粉絲專頁
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