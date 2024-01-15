諾魯與台斷交是「獨立選擇」 國台辦：順應大勢、做出正確抉擇
南太平洋島國諾魯共和國今（15）宣布與我國斷交，並轉向承認中華人民共和國並與之建交，消息更選在台灣2024總統大選落幕後公布，中國外交部發言人毛寧先是稱這是諾魯「作為主權國家獨立自主作出的選擇」，國台辦發言人陳斌華也對此表示讚賞，強調「堅持一個中國原則是人心所向，大勢所趨」。
國際中心楊智傑／綜合報導
我國總統及國會大選剛落幕，諾魯今（15）就宣布與台斷交，外界質疑背後是否有北京當局插手。在中國外交部例行記者會上，有日媒提問為何諾魯政府在台灣選舉後宣布斷交，中國外交部發言人毛寧對此則表示，「瑙魯（諾魯）政府宣布承認一個中國原則，同台灣當局斷絕所謂的外交關係，同中國恢復外交關係，是瑙魯作為主權國家獨立自主作出的選擇。」
毛寧強調，此事說明「一個中國原則是人心所向、大勢所趨，是不可阻擋的。」
而中國國台辦發言人陳斌華也在稍早表示，「我們對有關國家順應大勢作出正確抉擇表示贊賞。事實一再證明，堅持一個中國原則是人心所向，大勢所趨。」
陳斌華說，世界上只有一個中國，台灣是中國神聖領土不可分割的一部分，這是歷史和法理的事實，也是國際社會普遍的共識。
陳斌華強調，「我們對有關國家順應大勢作出正確抉擇表示贊賞。事實一再證明，堅持一個中國原則是人心所向，大勢所趨。」
中國外交部在聲明當中強調，在一個中國原則基礎上，中國已同全世界182個國家建立外交關係，「瑙魯政府決定同中國復交，再次充分說明，一個中國原則是人心所向，大勢所趨。中國願同瑙魯在一個中國原則基礎上開啓兩國關係新篇章。」