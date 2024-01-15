選後回歸日常！過年短　新光三越估春節檔期年增4%、DT首推福箱

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另外，消費者手上滿滿的點數也可搭配一系列活動，例如扣20點周周抽周大福黃金龍年擺件、扣100點抽賓士百萬電動車、扣1000點抽100萬亞洲萬里通里數，或是用點數兌換餐廳訂位、Klook飯店折價券、飯店住宿券、超市夯品等，同時也能預購首度推出的美食福袋與大年初一好運福袋。
其中，美食福袋是首度推出，主要是因為觀察到歲末年終民眾找美食、找好料的需求顯著成長，推出全台限量8份的「銘柄牛奢華福袋」售價10萬元，內含10公斤頂級A5和牛，另外還有挪威空運來台的一整條鮭魚福袋，售價9500元，以及6800元的「痛風鍋」福袋，預計1月19日上午10點APP開搶。
而大年初一好運福袋部分，扣skm points 100點+ skm pay 1000元，可獲得價值超過3000元的好禮，更有機會抽中11顆鑽、7台按摩椅、7組機票、7台手機，超過120組住宿與露營體驗等超過5000項好禮，預計於1月23日至1月26上午10點起APP上分北中南分波開搶。其中包括台中中港店價值51.7萬的周大福白色黃金鑲天然鑽石戒指、台北南西店價值超過40萬的家電幸福成家專案。
至於Diamond Towers今年也將首度加入初一福袋開賣行列，扣skm points 100點+ skm pay 2000元，可獲得價值超過7000元的「好運福箱」。新光三越指出，Diamond Towers是睽違10年再開的新店，營運以來客單價驚人，客人常常在fine dining花費2000、3000元，再逛一圈下來，一個人客單價可以飆到9000元，也因此這次初一福袋也首度推出「好運福箱」，希望吸引人潮、創造佳績。