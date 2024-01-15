週末冷空氣直逼寒流！「台北低溫10度」躲不掉 一路冷到下週四
中央氣象署預報員林定宜表示，明（16）日北台灣平地降雨停止，雨區縮小，但東北季風影響，各地早晚仍冷，週三至週五（1月17日至1月19日）氣溫回暖、天候穩定，週六（1月20日）水氣最多，降雨範圍最廣，下週日（1月21日）起「強烈大陸冷氣團」來襲，北台灣目前預報低溫約攝氏11度，空曠地區普遍跌破攝氏10度，強度可能變為寒流，預計影響至下週四（1月25日）。
記者張志浩／綜合報導
林定宜指出，明日僅剩基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，全台各地日夜溫差大，詳細氣溫分佈上，北部攝氏13至23度、中部攝氏13至26度、南部攝氏16至26度、花東攝氏17至21度。
林定宜提及，週三至週五東北季風減弱、水氣不多，僅東半部地區有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴，氣溫分佈上，這3天北部攝氏13至26度、中部攝氏14至29度、南部攝氏16至29度、花東攝氏17至25度。
林定宜說明，週六鋒面通過，環境水氣偏多，在中部山區、北部及東半部都會有局部短暫雨，其它地區雲量也偏多，後續強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐日降低，目前最冷的一天落在下週一（1月22日），北部攝氏11至15度、中部攝氏12至22度、南部攝氏14至24度、花東攝氏14至19度。
林定宜提醒，這波冷空氣強度還有修正空間，不排除會再增強為寒流等級，且影響的時間偏長，有可能持續至下週四，甚至有一天比一天冷的趨勢，此外，在冷空氣影響期間，北部及東半部易有降雨，整天感受都偏濕冷，民眾務必做好禦寒準備。