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不是蔡壁如！中市府老幹搭新枝　42歲鄭照新成六都最年輕副市長

▲現任台中市新聞局長鄭照新，將是六都最年輕的副市長。（圖／台中市政府提供，2024.01.15）
▲現任台中市新聞局長鄭照新，將是六都最年輕的副市長。（圖／台中市政府提供，2024.01.15）

記者顏幸如／台中報導

台中市副市長王育敏將轉任國民黨不分區立委，中市府今公布新一波小內閣人事異動名單，兩席副市長缺額分別由現任市府副秘書長賴淑惠、新聞局長鄭照新升任，鄭照新將是六都最年輕的副市長。副秘書長由勞工局長張大春接掌，新聞局長由新聞局專委欒治誼升任，勞工局長延攬勞動部桃竹苗分署長林淑媛擔任。

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市府今（15）日下傍晚發佈新聞稿指出，新一波人事以「市政為主」、「老幹新枝」原則整體調整，兼顧重用文官、拔擢青年、提升女性政務官比例等原則，由基層一路歷練而上，讓市政一棒接一棒，穩步向前。

▲台中市政府宣佈由現任市府副秘書長賴淑惠、新聞局長鄭照新升任副市長。（圖／台中市政府提供，2024.01.15）
▲台中市政府宣佈由現任市府副秘書長賴淑惠、新聞局長鄭照新升任副市長。（圖／台中市政府提供，2024.01.15）
新任副市長賴淑惠曾任台中市政府勞工局長、副秘書長，以及台南市政府副秘書長，熟稔市政業務；鄭照新現年42歲，是立委江啟臣東吳大學政治系學生，10幾年前曾參選台中市議員但落選，並先後擔任立委馮定國辦公室助理、江啟臣辦公室特助、高雄市政府新聞局長。之後被盧秀燕延攬出任中市府新聞局長，是升格後的中市府有史以來最年輕，也是本屆六都中最年輕的副市長。

新任副秘書長張大春曾任台中縣政府兵役局長、社會局長、交通旅遊局長、勞工處長、臺中市政府觀光旅遊局長、文化局長、勞工局局長，公部門資歷豐富。新任新聞局長欒治誼原是媒體人，43歲的她曾任TVBS、中天、年代、華視等新聞台記者，4年前轉戰公務體系擔任新聞局專門委員。新任勞工局長林淑媛先後擔任勞動部勞動力發展署中彰投分署長、桃竹苗分署長。

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