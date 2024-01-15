特企／《我想成為影之強者！》於台北電玩展登場！百萬大獎天天送

百萬幻魔石天天抽！官方豪氣送！
電玩展期間，《我想成為影之強者！Master Of Garden》官方準備了豐富的遊戲虛寶及實體周邊獎勵，要提供給前來現場的各位玩家們！只要於展覽期間現場購買2024 TGS限定實體禮包的玩家們，就有機會抽中七影等身抱枕、立體滑鼠墊、全角色壓克立牌、慶典轉蛋角色…等豐富獎項，還有百萬幻魔石天天抽！想要實現抽卡自由的玩家，絕對不能錯過！官方預告為回饋各位玩家，因此設計通通有獎，讓玩家買的放心也抽的開心！
闇影庭園闖關集章任務 好禮拿不完！
除了現場購買2024 TGS限定實體禮包外，《我想成為影之強者！Master Of Garden》官方也準備了一系列的闇影庭園闖關小活動，闖關即送小禮品，凡成功完成三項關卡的玩家們，就有機會能獲得精美週邊商品，包含聲優簽名板、立體滑鼠墊…等多項好禮等著大家來領取。
TGS限定任務 歡慶參展加碼送
歡慶首次參加2024台北國際電玩展，《我想成為影之強者！Master Of Garden》官方將同步於電玩展期間加碼釋出遊戲內TGS限定任務活動，官方表示，這次的限定活動不僅有每日登入獎勵外，還有多種任務過關獎勵，希望玩家們不僅能在電玩展現場蒐集到《我想成為影之強者！Master Of Garden》實體禮包外，也能在遊戲中收穫滿滿，各位玩家別忘了於參展期間登入遊戲，抱回滿滿加碼獎勵喲！
覺醒時刻到了！快來參加《2024台北國際電玩展》一睹闇影大人的風采！立即關注《我想成為影之強者！Master Of Garden》粉絲專頁與其他社群平台，2024 TGS獨家官方消息及遊戲情報一手抓！即刻下載《我想成為影之強者！Master Of Garden》下一個異世界－闇影大人就是你！
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