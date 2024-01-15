▲天冷最怕「這1腦血管疾病」　醫曝：無聲無息就猝死

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顱內動脈瘤最怕破裂 嚴重下場一次看臺北市立聯合醫院仁愛院區神經外科主治醫師許劭遠表示，顱內動脈瘤是指顱內動脈壁的局部性薄弱處，形成一個擴張的囊狀結構。其大小、形狀和位置都有所不同，有些可能很小，有些可能很大，有些可能位於動脈分支處，有些可能位於動脈彎曲處。危險性在於可能會破裂，導致出血，這種情況稱為顱內動脈瘤破裂，會引起嚴重的頭痛、噁心、嘔吐、意識障礙等症狀，並可能導致中風、癲癇或死亡。
常見相關併發症如：再出血、動脈痙攣、癲癇、水腦、電解質異常、心肺衰竭等，上述併發症都會增加治療上的困難及患者死亡率，因此，此類患者常是腦死器官捐贈來源。
治療方法有2種 取決患者狀態治療取決於其大小、位置和形狀，以及患者年齡、健康狀況和出血風險等因素。一般來說，有兩種主要治療方法：手術或介入治療。
1. 手術是指通過開顱或小孔入路，將一個夾子放在動脈瘤的頸部，切斷其與正常動脈的連接，能確實達到立即止血的效果，且術後無需服用抗凝血劑，缺點是頭部傷口較大。
2. 介入治療是指通過皮下穿刺，在腦導管的引導下，將一種金屬絲或球形物體送入動脈瘤內部，有些輔以支架置放，填塞動脈瘤空間，使其血流減少，達成動脈瘤逐漸栓塞的效果，優點是傷口極小，缺點是使用支架者需要長期服用抗凝血劑來防止缺血性中風。
定期檢查莫輕忽 早發現早治療許劭遠分享，近日收治三位動脈瘤破裂長者，平均70歲，都不知道腦內有此不定時炸彈，使用支架及線圈栓塞動脈瘤後，都順利從鬼門關救回且維持正常意識，經過積極復健訓練後，預期能回到一般日常生活，建議一般民眾可將腦部列入自費健檢目標，以利早期發現和治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60557
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