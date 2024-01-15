與中國建交有「錢」途？宏國蝦農批「開芭樂票」　苦主還有這2國

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艾瑪杜爾續指，目前中國對宏國業者的開價只有台灣的50%而已，當中價差每公斤達3到3.5美元不等，導致宏都拉斯與台灣斷交後，外匯減少1500萬美元。而就失業問題而言，估計已經少掉了1萬個工作機會。主要是因為外銷遇到困難，宏都拉斯國內市場本身也不具吸引力，已經有好幾個養蝦場倒閉，另外中國對於宏都拉斯市場沒有興趣，因為他們自己就有龐大的水產和魚類養殖業。
艾瑪杜爾透露，宏都拉斯經濟發展部（Economic Development）部長賽拉托（Fredy Cerrato）曾允諾，現任政府的「東方新朋友」中國，將會負責接替台灣而給予宏都拉斯蝦農的補貼，但目前為止，承諾並沒有兌現，「最基本和長遠的問題是，我們已沒有能像台灣那種開出好價格的市場。即便必須支付20%的關稅，我們最好還是（把蝦）送到台灣，中國不是適合我們的市場。」
宏都拉斯蝦農康納雷斯（Catalino Canales）大批中國的承諾皆是「芭樂票」，並直言自從現在政府與台灣政府斷交以來，一切皆在衰退，「影響最大的是包裝廠，倉庫堆滿但賣不出去。台灣吃下（宏都拉斯）70%到80%的出口，但中國只說會幫忙，至今尚未有所回應。」
除了宏都拉斯之外，厄瓜多也是「詐騙誘拐邦交」的苦主之一。去年《華爾街日報》披露，中國砸鉅款來承建厄瓜多的科卡科多辛克萊（Coca Codo Sinclair）大壩出現了數千條裂縫，專家擔憂大壩隨時有可能崩塌。除了機件有問題外，中國從厄瓜多進口的白蝦數量也暴跌，再加上適逢國際蝦價下跌，導致厄瓜多蝦產業在2023年損失高達14億美元（約台幣434億元）。
中國數據顯示，去年11月厄瓜多的白蝦進口量僅5萬噸，連續4個月下滑，進口額為2.45億美元，比起10月少了6457噸，大約少買了2029萬美元。更糟的是，厄瓜多價值數十億美元的蝦產業還得面臨另外三個障礙，包括增稅、物流成本上揚以及犯罪率問題。
過去尼加拉瓜媒體也曾在2023年7月時指出，尼加拉瓜的出口正在經歷一段艱難的時期，經濟引擎之一失去了動力。尼國央行總裁雷葉思（Ovidio Reyes）表示，去年5月中國雖與尼加拉瓜簽訂自貿協定早收清單，有60多種產品免關稅，中國卻只買了尼國非農產品2900萬美元，比韓國的3200萬美元還低。台灣與尼國斷交後，該國片面廢除了自貿協定，今年上半年台灣仍進口2500萬美元的非農產品，與中國相差不大。
在農產品方面，更可以看出中國開的「芭樂票」。尼國農產品出口以咖啡、牛肉及蔗糖等為主。2023年上半年出口額為17.35億美元，年增3.8%，美國依舊是大買家，買了7億美元，中美洲及歐盟分居2、3名，各進口4.33億美元及2.13億美元；但中國只買了1100萬美元的農產品，比台灣的1600萬美元還少，也比韓國、祕魯、日本還低。
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