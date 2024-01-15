巷仔內／任內斷8國！吳釗燮剩看守任期　譴責中國外還有別招嗎？

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自蔡英文政府上任以來，已經丟掉10個邦交國，這些國家依斷交時序分別為聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯、尼加拉瓜、宏都拉斯，以及諾魯；吳釗燮上任6年，丟掉後面8國。
吳釗燮曾經接受外媒受訪時表示，台灣的外交部長「可能是世界上最難當的外交部長」，期間幫助拉近台北與華府的距離；但由於台灣自身外交地位不明確、並在兩岸關係惡化下，丟到邦交國是可以想像的結果。
但連丟8個邦交國，吳釗燮已經台灣民選政府以來，丟掉最多邦交國的外交部長，每每斷交一國，在野黨就會批評並要其下台，但屢用中國打壓為理由續任，以至於到今天，吳釗燮成為國人口中的斷交部長，
回到諾魯事件，田中光透露為鞏固諾魯邦交，選前之夜12日新大使到任都還未呈遞，就無法見到該國官員；而且更在吳釗燮有任務在國外之時宣布，諸多仍有許多疑點，其中如何讓中國見縫插針，國人勢必有許多疑問。
面對世界前三大國的外交壓力絕對是巨大的，恃強凌弱的傲慢做為也的確令人生氣，但憤怒一次、兩次國人可以理解；憤怒七次、八次還是斷交的結果。國人或是在野黨當然更加不能諒解，面對中國強大的外交壓力、面對斷交，除了將責任歸咎於中國打壓，外交部還能做什麼？是否需要調整作法？勢必是需要思考的問題。
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