歐陽娣娣選秀自稱「來自中國」！超甜美照曝 歐陽娜娜說話了
資深藝人歐陽龍與傅娟的3名女兒，遺傳父母的藝術細胞，在演戲、音樂都很有才華，繼長女歐陽妮妮、次女歐陽娜娜相繼進入演藝圈後，目前就讀北京電影學院的么女歐陽娣娣也有意成為藝人，她追尋二姊的腳步進軍大陸演藝圈，最近參加在泰國舉辦的偶像選秀節目《創造營亞洲》，自我介紹時宣稱來自中國，引起網友熱議，歐陽娜娜跟歐陽妮妮則在IG轉發妹妹的照片，請大家幫她加油打氣，三姊妹相當團結。
記者江芷稜／綜合報導
由於中國近年禁止選秀節目，製作單位只好遠赴國外開錄，歐陽娣娣還一度傳出在選秀節目落選的消息，不過僅是誤傳，因為該女團選秀節目一直都在招兵買馬，今（15）日正式宣布2月3日在WETV騰訊視頻海外版開播，歐陽娣娣在IG曬出自己穿著選秀制服的清純美照大方拉票。
只見年僅19歲的她，留著一頭波浪長髮，並在辮子上裝飾著蝴蝶結，外貌相當清純可愛，呼籲網友能支持自己，不過，她在自我介紹時宣稱來自中國，而非台灣，引起不少熱議，有網友罵她向中國靠攏，也有人表示非常期待她的表現，歐陽妮妮則轉發妹妹的IG限時動態，「大家快來幫小妹call，一起留言去幫她加油吧」，歐陽娜娜也轉發此則訊息為妹妹打氣。
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