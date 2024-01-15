龍年走春 聽音樂逛市集！高流新春爵士派對初四搖擺登場
高雄流行音樂中心新春2月13日（初四）、14日（初五）一連兩天，推出爵士樂派對「爵對龍有春 Jazz Spring Show」，還有限定的「龍愛市集」，14日情人節當天，更與高雄知名餐廳聯手，獨家推出「浪漫雙人晚餐」套裝行程，參加者除了可以一窺高流秘境，還可在特別空間享用私房佳餚，近距離欣賞臺灣鼓王黃瑞豐所率領的爵士五重奏的情人夜專屬演奏。
記者陳美嘉／高雄報導
高流執行長丁度嵐表示，去年推出的第一屆「爵對有春」系列活動，當中的「有春」借用台語諧音「有剩」、「有餘」的寓意，祝福大家新的一年富足安康。新春活動演出地點特別設在音浪塔一樓大廳的開放空間，打破大眾對表演舞台及聆賞音樂的藩籬與界線。今年兩天活動共邀請八組演出者，歡迎大家年節到高流走走逛逛，除了可近距離觀賞愛河灣2024年高雄燈會黃色小鴨展演活動，還能以音樂及活力迎向開春高雄第一個爵士搖擺活動。
高流2024年「爵對龍有春 Jazz Spring Show」，2月13日、14日活動從下午三點開始，八組演出者各有專精。13日推出以親子互動演出為亮點的「享象爵士親子派對」；晚間特別企劃「K Swing Party高雄搖擺派對」；最後登場則是台灣最知名的拉丁爵士12人大樂團「臺灣重擊拉丁Taiwan Latin Smash Orchestra」，將以最熱情火辣的拉丁爵士席捲高流音浪塔。
14日推出「巴西音樂計畫」，接著「吳詠隆探戈五重奏」將帶來融合阿根廷探戈與爵士樂的演出；「黃瑞豐爵士五重奏」壓軸登場， 在西洋情人節晚間，除了帶來經典浪漫的應景情歌外，還有符合年節氣氛的溫馨輕快曲目。
春節期間適逢西洋情人節，高流首度推出情人節特別企劃，與高雄知名餐廳－貝佛街餐坊聯手推出「浪漫雙人晚餐」套裝行程，限量15組名額，有興趣的民眾可至高流粉絲專頁及官方網站了解購票辦法。