歐陽妮妮傳今年結婚！張書豪交往4年爆喜訊　露面解答了

我是廣告 請繼續往下閱讀
女主角隋棠與劉冠廷一夜邂逅，導演想拍出《下女的誘惑》那種情慾感，拍攝前劉冠廷啤酒喝真的，身體一度太紅，還停機等他冷卻，隋棠說這場戲劉冠廷比較緊張，她反而淡定「就做角色該做的事」，前陣子她與老公Tony結婚9周年，不需要特別慶祝，「老夫老妻了，把每天過好比較重要。」
劉冠廷的角色是萬年臨演，他入行也有當臨演被欺負的經驗，「有一次去當臨演直接被抓去剃平頭，剃完隔天發現那角色不是我，我只能頂著平頭坐在旁邊，不知道有另一個人準備要演這個角色，當下真的滿不開心。後來我還因為那顆平頭被要求少領費用，但我那時候有反應說我頭都剃了，費用不能少給我吧。」
劉亮佐在劇中有凶手嫌疑，被爆料有「多人運動」的戲分，被問到需要跟老婆趙小僑報備嗎？他緊張到連說5次「有」，也害怕播出後被老婆看到，「裡面很多表情、動作都很解放，我記得拍攝那天晚上不是太好過。」
《非殺人小說》卡司包括劉冠廷、隋棠、王淨、卜學亮、大文、劉亮佐、柯叔元、于子育、曾珮瑜、段鈞豪、張詩盈、張書豪、林子熙與方郁婷等實力派演員一同飆戲，將在2024年1月17日起每周三晚上6點於CATCHPLAY+影音平台、愛奇藝國際站同步更新上架。
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁