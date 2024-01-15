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歐陽妮妮傳今年結婚！張書豪交往4年爆喜訊　露面解答了

▲張書豪與歐陽妮妮交往4年，澄清結婚消息「我們都不知道」。（圖／記者吳翊緁攝）
▲張書豪與歐陽妮妮交往4年，澄清結婚消息「我們都不知道」。（圖／記者吳翊緁攝）

記者羅凌筠／台北報導

藝人張書豪與導演柯貞年再度合作推理台劇《非殺人小說》，今（15）日出席開播記者會，他被周刊爆料今年與交往4年的歐陽妮妮會結婚，現場澄清沒有這回事，「這真的是烏龍，我們那天都睡很晚，起床看到手機訊息爆掉，我們兩個都不知道的事情，為什麼大家都知道？」

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《非殺人小說》圍繞大樓裡一戶女主人的命案展開，張書豪的角色既是警衛也是住戶，被問到如果真的成家，想住在什麼樣子的社區？角色有腹黑一面的他說：「希望有個比較正常的警衛，不要像我這樣啦。」

▲劉冠廷（左）、隋棠合作《非殺人小說》。（圖／記者吳翊緁攝）
▲劉冠廷（左）、隋棠合作《非殺人小說》。（圖／記者吳翊緁攝）
女主角隋棠與劉冠廷一夜邂逅，導演想拍出《下女的誘惑》那種情慾感，拍攝前劉冠廷啤酒喝真的，身體一度太紅，還停機等他冷卻，隋棠說這場戲劉冠廷比較緊張，她反而淡定「就做角色該做的事」，前陣子她與老公Tony結婚9周年，不需要特別慶祝，「老夫老妻了，把每天過好比較重要。」

劉冠廷的角色是萬年臨演，他入行也有當臨演被欺負的經驗，「有一次去當臨演直接被抓去剃平頭，剃完隔天發現那角色不是我，我只能頂著平頭坐在旁邊，不知道有另一個人準備要演這個角色，當下真的滿不開心。後來我還因為那顆平頭被要求少領費用，但我那時候有反應說我頭都剃了，費用不能少給我吧。」

▲《非殺人小說》卡司柯叔元（左起）、隋棠、于子育、劉冠廷、柯貞年、大文、劉亮佐、張書豪、曾珮瑜。（圖／記者吳翊緁攝）
▲《非殺人小說》卡司柯叔元（左起）、隋棠、于子育、劉冠廷、柯貞年、大文、劉亮佐、張書豪、曾珮瑜。（圖／記者吳翊緁攝）
劉亮佐在劇中有凶手嫌疑，被爆料有「多人運動」的戲分，被問到需要跟老婆趙小僑報備嗎？他緊張到連說5次「有」，也害怕播出後被老婆看到，「裡面很多表情、動作都很解放，我記得拍攝那天晚上不是太好過。」

《非殺人小說》卡司包括劉冠廷、隋棠、王淨、卜學亮、大文、劉亮佐、柯叔元、于子育、曾珮瑜、段鈞豪、張詩盈、張書豪、林子熙與方郁婷等實力派演員一同飆戲，將在2024年1月17日起每周三晚上6點於CATCHPLAY+影音平台、愛奇藝國際站同步更新上架。

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