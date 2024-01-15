台鋼啦啦隊正式成軍！安芝儇台韓兩地狂飛累了：想在台灣買房子
南韓「外掛女神」啦啦隊安芝儇今（15）日率領台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars，總共15位成員正式亮相。事實上，安芝儇從去年開始就不斷在韓國、台灣兩地奔波，一邊培訓女孩、一邊兼顧球場工作，她笑說，身體確實出現疲勞，考慮在台灣買房，解決交通問題，希望台灣成為她第二個家鄉。
記者詹鎰睿／台北報導
安芝儇分享，來台灣這段期間，球團曾特別為她舉辦粉絲見面會，讓她好驚訝「這在韓國是不太可能的！」在台灣充分體會到女藝人的感覺，也見到好多粉絲接機，這些對她來說都是很新鮮的體驗。一旁的好友MINGO（朴旻曙）也相當羨慕，期盼未來能以韓籍啦啦隊的身分，與球迷們有更多的互動。
談到加入契機？安芝儇則說，因為在培訓過程中看到女孩們慢慢成長，覺得機會難能可貴，便決定用「亦師亦友」的方式陪伴團隊成長，把韓式應援成功傳授給大家。原以培訓指導教練身分的MINGO，則充分展現甜美、活力、專業等特質，在安芝儇的呼喚下，也決定成為Wing Stars的一份子。
安芝儇坦言，其實她從去年就不斷在韓國、台灣兩地飛來飛去，身體開始出現疲勞，希望在台灣的工作越來越忙碌，「太忙的話，我就可能考慮買房，如果有機會當然很想在台灣買房子。」有趣的是，兩人超級喜歡台灣道地美食，MINGO笑說，自己來台灣絕對是一天一杯黑糖珍珠波霸奶茶，獨愛台灣的滷味。安芝儇則是大讚夜市美食，喜歡程度大過於豪華餐廳。
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