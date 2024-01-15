橘貓爬樹賴20分鐘不走！飼主烙「社區大佬」牠崩潰：說好單打獨鬥
喵星人不乖直接找「社區大佬」來處理了！大陸一名飼主家裡養了一隻長毛橘白貓「大麥」，日前帶牠出門散步的時候，結果玩得太開心直接爬到樹上不肯下來，飼主怎麼勸都無法，最後只好找來社區扛霸子另外一隻橘貓大老出面喬！沒想到才一下子「大麥」就嚇到從樹上離開，影片曝光後讓不少人笑翻。
記者張嘉哲/綜合報導
大陸一名飼主家裡養了一隻長毛橘白貓「大麥」，因為非常喜歡外出散步，飼主也經常帶著牠到住家附近走走，結果某天大麥異常的興奮，不僅東奔西跑，還爬到一棵樹上面不讓主人抓到，主人一連在樹下哀求牠下來20分鐘也沒有獲得回應，大麥就在樹幹分岔的地方休息看著主人。
飼主眼看沒有招數了，突然想到前幾天社區有一隻角頭橘貓「果汁」，跑到他們家去蹭飯，當時候飼主開門時，大麥看到果汁的反應是嚇壞，還往後退了好幾步，讓飼主也開玩笑說「你別後退呀！」
於是利用大麥害怕果汁的這一點，飼主馬上找來果汁助陣，直喊「過來幫個忙」，果汁也真的跟著大麥飼主前往救援，果然飼主把果汁抱起來靠近大麥時，大麥立刻對果汁叫囂，兩貓鬥嘴一番之後，大麥終於肯從樹上離開，不過好笑的是，當時候果汁還在樹下，大麥看到果汁還在樹下，要下來時還緊抱樹幹，彷彿就在說「趕快接住我啊！不要讓我到地上啊」笑翻飼主。
影片曝光後，不少網友紛紛回應表示「這真的超級好笑！看來我要去找一些流浪貓來嚇嚇我家的喵星人」、「果汁出場費結清了嗎？幫了個大忙呢」、「社區大佬登場就是不一樣」、「角頭版的橘貓，一出場氣勢就不同了」、「大麥：說好單打獨鬥，找了個老大來是怎麼樣啊？」