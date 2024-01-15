吳東進批新壽增資不利、大股東反嗆　新光金4點聲明

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而新光金大股東今日發聲，指吳東進所說皆是似是而非、混淆視聽。大股東反控就是因為過去經營不善，造成公司重大虧損而須處分重要資產，漠視公司治理而遭致裁罰，甚至董事長及高階經理人遭受停職停薪等處分，嚴重戕害公司經營體質及形象，經營績效日益低落。
大股東指出，不僅股價持續低於票面，迫使公司近年數次增資均僅得以低於票面金額辦理，嚴重損及股東權益，且過去5年增資取得之資金遠高於公司配發予股東之股利，再再顯示公司增資後之經營績效未有改善，致使新光金控截至112年仍為唯一虧損且股價低於票面之金控公司。認為新光金有今天的「果」，都是吳東進過去經營不善所種的「因」。
大股東表示，增資之方法態樣多元，對於新經營團隊在綜合考量股東權益、增資效益及公司永續發展下所為之決策，公司股東應予支持，而不應惡意打擊。並質疑吳東進自豪過去屢次以低於票面金額辦理現金增資之作法，不僅犧牲股東權益，現在看來，更是證明屢次增資之作法並未終局解決人壽整體問題。
大股東對於現行董事會之經營能力具有信心，也尊重現行經營團隊在充分了解新壽相關資金缺口後，所努力尋求可以確保股東權益及公司永續經營之各種方法，因此公司進而再尋求外部顧問協助進行財務診斷，協助評估是否有其他可行自救方案，可兼顧股東權益及公司永續經營，以有效終局解決公司困境。
而新光金也發出4點聲明，包括第一：為符合主管機關對壽險公司資本適足性（RBC）要求，公司自始至終都認為確實有必要增資，並沒有不增資。
第二：面對人壽子公司的RBC缺口，並非70億元就可以解決的，2023年8月28日董事會經全體出席董事同意，和主管機關努力溝通，爭取死利差互抵責任準備金及不動產增值利益準備金列入RBC計算，但幾次溝通並未獲金管會同意。
第三：新壽面對2026年接軌IFRS 17及TW-ICS的壓力，確實有資本的缺口，為積極尋求有效根本解決新壽缺口的方案，公司董事會已在2023年12月27日決議委聘外部顧問公司進行財務診斷，協助評估是否有其他可行的自救方案，以兼顧股東權益及公司永續經營的情況下，在外部顧問完成評估後，方案將送董事會討論。目前顧問公司也正在遴選當中。
第四，新光金將持續與主管機關溝通，爭取監理寬容以期有效解決問題。新光金指出，歷年來已透過各種方式挹注上千億元資金給予人壽子公司，但人壽子公司仍有待解決的資本需求，2023年6月董事會改選後，新經營團隊成員及全體同仁均竭盡心力共同尋找解決資本需求的各種良方，以期扭轉人壽子公司經營。
林宜靜強調，公司也衷心期盼股東們能共同支持，給經營團隊多一點鼓勵，同時，也期盼主管機關能體恤業者努力，給新光金一些協助來度過困境，面對未來更具挑戰的經營環境。