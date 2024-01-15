超人氣「韓國傳統豆腐鍋」南部首店進駐義享 期間限定買一送一
台中超人氣以超Chill潮韓風格帶動正宗韓式豆腐鍋料理新革命的「FOND訪 韓國傳統豆腐鍋」首度南下展店，於義享時尚廣場B2美食街設立南部獨家櫃點。還推出限時8天豆腐鍋定食任選買一送一優惠。
記者陳美嘉／高雄報導
「FOND訪 韓國傳統豆腐鍋」以結合經典及現代設計新潮時髦空間，搭配傳統韓式道地料理及各色浪漫爆表的網美系調酒，自2021年7月創立之後便吸引年輕老饕們的目光。
主打的「韓國豆腐鍋」是由擁有累積 20 年餐飲實戰經驗的風間餐飲集團創辦人陳冠名花費數年親自操刀研發，承襲韓國地道作法，包括餐具、各式調味辛香料等皆自韓國進口。
高雄義享時尚廣場櫃點，推出8種韓式傳統豆腐鍋定食、韓國炸醬麵定食、人蔘雞定食、韓式拌飯、淋上獨家秘製蜂蜜蒜香/洋釀醬汁的韓式炸雞、辣年糕及6種飲品等多樣選擇。
經典的「泡菜豆腐鍋定食」以長時間發酵的老泡菜燉煮湯底，再加入海鮮、豬肉及韓國冬粉,酸辣又夠味的湯頭令人回味，其他各種定食也都獨具風味，每份更附醬醃鳥蛋、涼拌豆芽菜、涼拌海帶芽、泡菜等4種隨機開胃小菜。
「FOND訪韓國傳統豆腐鍋」於1月15日至18日午/晚餐時段及1月22日至25日午餐時段，推出限時8天的超狂豆腐鍋定食任選買一送一(限量)。