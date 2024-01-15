神盾擴大IP布局再下一城！砸47億元取得乾瞻科技100%股權

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神盾主要業務為生物辨識感測IC、資料安全防護及其應用，生物辨識的技術發展逐漸成熟與各項應用日趨蓬勃，除既有業務的領導地位外，近年來全面布局各式感測器、傳輸技術到影像處理器及AI應用，打造IP/ASIC平台，更搭配Intel、AMD、Microsoft 主導AI PC 在NPU及硬體架構上的布局，推出完整端到端（End to End）AI PC 解決方案。
乾瞻科技為一家專注於先進製程從3nm、5nm、7nm等設計、開發、銷售高速接口（High Speed Interface）、標準元件庫及特殊IO的矽智財Silicon IP設計公司，致力於為客戶提供最先進、具創新性和高性能差異化的IP解決方案，協助客戶開發先進製程芯片，主要產品包含UCIe（D2D, Chiplet 2 Chiplet）、DDR及LPDDR Combo PHY、ONFI 5.1 PHY，用於車用Sensor及傳送IP及高速、低功耗、小面積且可客製化的Standard Cell Library、特殊IO等foundation IP，其中多個IP支持CoWoS / INFO等2.5D / 3D先進封裝。客戶包含歐美系AI / HPC大廠客戶、儲存系統廠、車用及國內外晶圓代工廠。
綜上所述，本案完成後，藉由乾瞻科技的先進製程IP，結合神盾聯盟內安國的ASIC Design Service及後段APR具先進製程從3nm、5nm到成熟製程皆有豐富經驗的團隊，並可支援CoWoS 2.5D / 3D，有助於神盾聯盟打造先進製程端到端（End to End）的IP / ASIC平台，以研發水平化、銷售垂直化的IC設計及完整化IP/ASIC平台，提供客戶更完整的整合方案，符合本公司水平化、銷售垂直化的IC產業設計新策略與長期發展規劃，發揮集團綜效，提升公司競爭力，對公司股東權益有所助益。