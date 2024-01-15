▲大掃除專輯｜過年大掃除別漏掉餐具、廚具　快檢查！出現3情況應立即丟棄

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檢查自家餐具、廚具 有3情形應立即淘汰換新廚房是過年大掃除的一大重點，因為食物殘渣、油汙等若未清潔乾淨，容易受到環境微生物汙染產生病菌，一旦接觸到水、食物等，吃下肚後就有可能造成食物中毒、急性腸胃炎等症狀。
而餐具、廚具的清潔也相當重要，即使家中廚房不開伙，但餐具卻是每個人會天天使用的。顏宗海主任表示，餐具、廚具若未清潔乾淨，一樣要擔心微生物汙染造成食物中毒、急性腸胃炎等可能性。
此外，顏宗海主任指出，家中餐具、廚具如果有以下3種情況時，應丟掉換新：
- 發霉：
- 生鏽：
- 美耐皿餐具有刮痕、使用2年以上：
清潔別等到大掃除 使用完就應整理乾淨減少風險趁著過年大掃除，民眾可以檢查一下家中的餐具、廚具是否有以上情形，趕緊「除舊布新」。不過，顏宗海主任強調，不管是用什麼樣的餐具、廚具，都建議使用完後應馬上清理，最好是在當天就清理乾淨，才不易有微生物汙染、增加感染風險。
切記！餐具、廚具清潔別等到大掃除時才做，應每天執行。另外顏宗海主任也提醒，餐具、廚具清潔後，別忘了要晾乾或放入烘碗機中烘乾後再收起來，保持乾燥才能減少微生物孳生的可能性。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60499
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