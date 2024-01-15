金額曝光！諾魯獅子大開口討26億　我外館未即答應就被Thank you

我是廣告 請繼續往下閱讀
然而，在1月12日，周進發甫抵任諾魯後，就發現當地氛圍有異，且連國書都還未遞送，就傳來斷交的消息。知情人士說，諾魯在昆諾斯因為不信任案下台後，換上新總統亞定（David Adeang）讓外交部感到有回穩跡象，因為亞定是在上次與台回復邦交時，陪當時總統來台談復交的重要核心官員；但知情人士說，這次的突發斷交，有一位諾魯擔任過總統的「影武者」在背後操盤，推進整起事件，加上亞定對新政府掌握度還不足，最後發生遺憾的結果。
另外，知情人士說，當地接連有澳洲關閉諾魯難民處理中心（RPC）之巨額財政缺口、諾魯主辦2026年密克羅尼西亞運動會（Micronesian Games）田徑場工程經費及澳洲Bendigo銀行關閉諾魯分行等要案向我方要求巨額經濟協助，其中又以諾魯難民處理中心（RPC）最為嚴重。
諾魯難民處理中心是澳洲在諾魯開設的中心，由澳洲出資給諾魯政府安置難民，根據公開資料，該中心一年花費1.25億澳幣，佔諾魯每年的政府預算總額超過二分之一以上，且連帶造成當地大量人口失業。至於澳洲Bendigo銀行也因為重整業務，最快將在2024年底退出諾魯，另為了舉辦2026年密克羅尼西亞運動會，也需要蓋田徑場，都向我索取援助。
知情人士表示，在收到諾魯政府的要求後，雖然總金額難以負擔，但還是找其鄰國一起談合作、商討對於援助諾魯最好的方案；知情人士表示，田徑場費用還在可負擔範圍、有在考慮中，但一切還在評估、協商時，中國可能就藉此趁虛而入、答應某些條件，推動諾魯倒向中國。
知情人士直言，這次中共的手法勢必引起國際關注，另外，諾魯的政府信用也會再差上一級；而斷交的結果澳洲政府勢必面臨更大壓力，因為除了諾魯之外，連帶之前斷交的索羅門群島、吉里巴斯，第二島鏈已經變得支離破碎。
更多「諾魯與台斷交」相關新聞。