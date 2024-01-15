李㼈不要看！「黑曜精靈」紫嫣曖昧師兄金雲　海邊緊貼畫面全被拍

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黑曜精靈在《未來少女》節目中被肯定為美麗兼具才華的女團，在節目播出結束後，女孩們並未停下腳步，除了密集參與校園巡迴演唱及商演，同時還祕密進行寫真冊拍攝，場景包括校園的籃球場、教室、福隆的海邊、宜蘭的網美咖啡廳、露營場等。
其中《原子少年》師兄金雲、江尚儒跨刀力挺，成為寫真冊的彩蛋，陪著女孩們出外景拍攝，配合情境演出少男少女的甜美曖昧戀情。就讀師大國文系的紫嫣，也參與寫真冊的文字記錄，她說，文字創作過程中，她的腦子一直在思考，做記憶統整，但一提筆後，15分鐘就完成，「我的視角是『我們』大家的青春紀實，我太有感覺了！開始寫就一發不可收拾。」
另外，隊長名慧也發揮她的美術長才，為每位女孩畫下Q版插畫，全都收藏在寫真冊裡。力安的個人單曲〈LMRN〉也將在31日寫真冊發行同一天數位上架，歌詞由她與紫嫣共同創作，單曲製作人是Shawn尚融。
紫嫣說，這次拍攝，她印象最深刻的是在海邊玩仙女棒，「長大後，就再也沒玩過仙女棒，記得小時候玩仙女棒，當時仙女棒燒完了，我以為不會熱，好奇用手去摸摸看，結果燙傷，所以這次我很小心，很怕被燒到，但看到照片時，仙女棒的火花真的好浪漫！」
有趣的是，少女們對於在福隆海邊的拍攝又愛又怕，難得工作可以順便接近大海，到海邊跑跑跳跳，結果通通都沒做好防曬，幸好在當地業者的幫助下，少女們才沒有曬黑，不過海邊風浪很大，大家最後也都顧不得頭髮被海風吹得凌亂，記錄下最真實的影像。
談到拍攝最好玩的部分，張瑄和Emma都說，露營營火烤肉的時候，真的是太有趣了，到露營區之前，大家先去大採買，認真買了大包小包的各種零食，待營火點燃後，每每烤肉一烤好，全部的人都擠上來，大口搶著烤肉吃，完全不在乎形象，比較像是真的在露營烤肉，不像是在工作，拍照時也互做鬼臉，歡樂笑聲不斷。
申力安說，她印象最深刻的是在校園打籃球，「江尚儒打球真的沒在客氣，他完全是認真在打球，一點都沒有要讓的意思！」一連兩天下來，攝影師捕捉了少女們在白天、午後、黃昏、黑夜，不同時段的優雅與青春，有別於舞台上女孩們的華麗表演，透過鏡頭，呈現出「黑曜精靈」幕後最真實的青春寫真冊。
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