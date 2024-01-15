狄鶯受夠嚴立婷影射「發飆女星」 正面對決：有種講名字
嚴立婷在小S節目《小姐不熙娣》爆料8年前與一名女星上節目，因為吐槽女星的帥老公不像韓星，當場被女星斥責「妳以為妳是誰」，許多網友猜測這名女星是狄鶯，對此，狄鶯接受《NOWnews今日新聞》訪問，再也不想背黑鍋，要嚴立婷「有種就講名字，不要影射別人」。
記者羅凌筠／台北報導
嚴立婷當時與這名女星一起上節目，女星在說先生很帥像韓星的時候，嚴立婷隨口接「哪裡像」，女星氣到把麥克風甩在椅子上：「妳以為妳是誰？年輕人講話口無遮攔。」事後嚴立婷電話打3天想跟女星道歉，女星說：「老公在我心中就是神。」認為嚴立婷也要跟老公道歉，嚴立婷偷偷告訴小S這名女星是誰，小S竟說「合理」。
不過狄鶯受訪時說，壓根兒不認識嚴立婷，不記得兩人曾經一起上過節目，更不可能為了維護孫鵬這樣子做，「連我兒子發生那麼大的事情，我一直被罵慈母多敗兒，都不曾反擊一句，我會為了說我老公不像誰去甩麥克風嗎？」
狄鶯說過去在螢幕上形象嗆辣，那是製作單位給的人設，被抹黑20幾年，這回狄鶯累了，希望嚴立婷不要影射別人，有種把名字講出來，「妳賺這集的錢，基本尊重要有，當個有良心的人，出來講句話，如果不敢講真實名字沒關係，至少站出來說『不要懷疑狄鶯姐』，我又沒得罪妳，何必踩我？想紅我祝福妳。」
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