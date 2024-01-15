▲臨終還要再插鼻胃管嗎？研究：插管到去世僅約10天　短時間內受「這些」苦

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插管到去世僅7－10天 鼻胃管非臨終病人必要處置「我自己可以吃飯，可是我的爸爸躺在那裡，沒有幫他放鼻胃管他沒有得吃，這樣好像不行」柳營奇美醫院安寧緩和病房護理長楊雪玲表示，家屬常會有類似這樣的想法，尤其在傳統觀念、文化影響下，民眾會覺得沒給病人吃好像不太對，感覺又像是一種很不孝、不人道的行為。
但楊雪玲護理長提到，當病人面臨臨終狀態進入安寧病房，因為沒辦法進食而插上鼻胃管，臨床上曾做過研究統計，從病人被放置鼻胃管到去世的天數大約只有7－10天，也有病人在放置鼻胃管後2、3天就離去了。
在這短短的幾天內，被放置鼻胃管的病人可能會因為不舒服、意識混亂躁動等因素而將管路拔除，為了安全性著想就需要將病人的雙手進行保護性約束。楊雪玲護理長表示，對病人來說這件事就會沒有尊嚴，而且還會反覆進行，因為管路拔除後又必須再重新放置，臨床上就會有這樣的情形出現。
護長分享安寧療護 管路放或不放需溝通3－4天在安寧療護上會希望積極的做急性症狀控制，減少不必要的處置，增進病人的生活品質，避免病人經歷更多的受苦時間。若是患者因疾病因素無法自行決定醫療處置時，通常都會由家屬代為決定，這時醫療團隊就會與家屬進行溝通。
楊雪玲護理長提到，以放置鼻胃管為例，團隊會依患者的狀況，說明不放管路的原因，並做生命回顧，追溯病人過去對於醫療處置的看法，再提供研究數據、分析利弊，並告訴家屬如果真的擔心進食問題，還有哪些方式可以代替鼻胃管的放置。
安寧療護醫療團隊會一再地跟家屬溝通，楊雪玲護理長表示，一條管路要不要放有時要談3、4天甚至更久，如果對家屬來說治療處置的意義還是很大，醫療團隊還是會幫忙，後續也會繼續溝通，希望能以病人為中心、以全人照顧的角度來看待這件事。
而現在其實也可以透過「預立醫療」，讓民眾先行決定未來的治療處置。楊雪玲護理長表示，在《病人自主權利法》、預立醫療推行下，病人可以決定當自己不能吃的時候，是否還要放置鼻胃管、急救等，如果不想要插管，想要善終，可以藉此為自己的未來做準備。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60552
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