平鎮台66線「6車撞一團」！貨車擠扁轎車 1男受困救出送醫不治
桃園市平鎮今天發生嚴重車禍，台66線西向20.5公里處，有2輛轎車發生擦撞，之後一輛大貨車一路追撞，該起事故造成6車受損、5人受傷，其中2人一度受困車輛殘骸下，所幸經消防員搶救後，在晚間7點45分脫困，一名傅姓男駕駛被拉出時已無呼吸心跳，最終送醫搶救不治。
記者孫唯容／綜合報導
平鎮分局表示，傍晚5點10左右獲報，台66線西向20.5公里處發生車禍，當時先由2部小客車發生擦撞，停放在內側車道，雙方駕駛下車查看車損情形，此時後方直行的大貨車，直接撞擊行駛內側的小客車，隨後再撞擊原先就已停放於內側車道的2車，也波及1部行駛於外車車道車輛。
據了解，起初發生車禍的29歲傅姓男駕駛、32歲吳姓女子，雙方駕駛在事故後把車停在內側車道，接著下車查看車損與處理車禍問題，豈料一名48歲鍾姓男子駕駛大貨車經過，疑似未注意前方直接撞上停放在內側道的轎車，接著失控波及另外2輛行駛在外側的轎車，造成6車追撞重大事故。
該起事故總共造成5人受傷，其中3名24歲侯姓男子、25歲黃姓男子、53歲黃姓男子輕傷未受困，立刻交由救護車送醫，但是傅男和吳女在事故發生後被壓在大貨車及藍色轎車殘骸下，消防人員趕緊切割殘骸，吳女被救出時仍有意識，但傅男被救出時已無呼吸心跳，送醫搶救最終不治，詳細肇因仍待釐清。