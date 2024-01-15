悼浪漫革命者施明德　陳菊：美好的仗已打過、台灣人永遠感念你

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳菊說，理論上來說，一般人被關了這麼久，尤其又是政治牢獄，應該會遠離是非，但施明德不然，出獄隨即為政治難友蘇洪月嬌助選，並成功贏得該次省議員選舉。那個年代，台灣尚在戒嚴，黨外民主運動是凶險的工作，波濤洶湧、驚險萬分，但施無所畏懼、穿梭其中，展現他的勇氣、智慧與魅力。
陳菊回憶，施明德始終埋頭苦幹，無論遭遇多大的困境永不放棄，也因此成為情治人員欲除之後快的對象。而當時國際友人艾琳達為了保護施的安全與他結褵，但當時的政權自然不會這樣放過他，其中的危機與苦難，不足與外人道。
陳菊表示，1979年，《美麗島》雜誌創刊，成為台灣「沒有黨名的政黨」，施在其中扮演非常重要的角色，他成功的組織群眾，並提出以民主、人權為主軸，主張解除黨禁、報禁、戒嚴令、總統直選、改選萬年國會和司法獨立的具體訴求，讓《美麗島》成為台灣民主化過程十分重要的出版刊物及里程碑。
陳菊說，也因為如此，站在風尖浪頭上的美麗島及黨外民主人士，就在那年倡議世界人權日的遊行，被演變成民眾與軍警的暴力衝突，施明德再度鋃鐺入獄。
陳菊表示，軍事法庭、美麗島大審，自己與施明德等人同列被告，而他在庭上為理念辯護，振振有詞、視死如歸，以身殉道的氣度與風範，令人為之動容；提及林家血案，施的悲苦與哀慟，更在庭上表示，情願一死換取台灣和諧，莫讓殺戮與仇恨繼續撕裂這塊土地。
而後來的美麗島事件，讓施明德「二進宮」，再居囹圄11年，曾數度以絕食明志，陳菊回憶自己一次又一次目睹他在三軍總醫院強迫灌食，於是施就在這無盡的非人道對待裡頑強的對抗。
而海內外為了營救施明德，不斷的奔走呼籲，直到1990年，前總統李登輝先生就任第八屆總統，對美麗島事件政治犯頒布特赦令，施明德走出監場對所有人說的第一句話竟是「忍耐是不夠的，還必須寬恕」。
陳菊說，施明德出獄時，一身孑然、無處可去，暫棲她家客廳，沒過多久便再次投身台灣民主運動，生命力如此頑強、意志堅定。施明德一生起伏跌宕，有三分之一的時間為了台灣的民主自由，被囚於斗室。作為台灣民主化過程斑斑血淚的當事人與見證者，也留下豐富的著作，詳實記錄彼時專制、獨裁與殘酷暴斂，除明史實、更鑑來者，莫要重蹈覆轍。
「你是永遠浪漫的革命者，瀟灑自如」，陳菊感嘆，台灣朝穩健民主國家大步邁進，施明德這一代風雲人物就此杳然殞落。上午也到施明德家中探望他，是那麼平靜與安詳。
最後陳菊表示，施明德一生坎坷艱辛，幸得晚年妻女為伴，而他的離去，象徵著那個世代的結束，願其一路好走，這美好的仗已然打過，讓台灣成為美好公義的國家，「台灣人永遠感念你的付出與貢獻。」
更多「施明德辭世」相關新聞。