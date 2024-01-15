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諾魯棄台轉與中國建交！南太平洋島嶼成為中美博弈新戰場

▲南太平洋島國諾魯共和國今（15）日宣布與我國斷交。（圖／美聯社／達志影像）
▲南太平洋島國諾魯共和國今（15）日宣布與我國斷交。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

台灣2024總統大選落幕，南太平洋島國諾魯共和國今（15）無預警宣布與我國斷交，並轉向承認中華人民共和國並與之建交。這不僅是過去8年來中國持續打壓台灣外交空間，促成共計10國與台灣終止外交關係，更證明太平洋這些島國的象徵及戰略意義越來越重，而中國與美國之間的大國博弈也在此處重闢戰場。

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隨著拜登政府加強的軍事外交部署，太平洋如今成為中國與美國和澳洲等大國博弈爭取影響力的重要地盤，澳洲國立大學講師宋文笛去年就曾向《BBC》分析指出，中美戰略競爭已經進一步全球化，從東亞和歐洲的傳統戰場轉移到太平洋地區。

除了澳洲、紐西蘭以外，南太平洋島國共有20多個國家和地區，其中包括巴布亞新幾內亞、索羅門群島（Solomon Islands）、馬紹爾群島（Marshall Islands）、斐濟、東加王國、帛琉（Palau，帛琉）、諾魯等等，這些太平洋島嶼是重要的戰略資源所在地，他們控制連接了美國與印太地區主要合作伙伴—尤其是澳洲—的水道，而台灣如今在這個地區的邦交國僅剩馬紹爾群島、帛琉和吐瓦魯。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲南太平洋地區除了諾魯以外，台灣在當地仍有邦交關係的國家僅剩馬紹爾群島、帛琉和吐瓦魯。圖為諾魯國旗。（圖／美聯社／達志影像）
自從北京以「一帶一路」倡議在該區域建立的龐大影響力後，美國近年來也積極在南太平洋島國進行部署，澳洲國立大學亞太學院研究員張登華告訴《BBC》，這些太平洋島嶼也是中國加強與其它發展中國家「南南合作」的重要組成之一，「這些島國日益捲入大國博弈， 而這也將對該地區的政治、經濟和安全架構產生深遠的長期影響。」

位於華府的保守派智庫哈德遜研究所（ Hudson Institute）研究員長尾賢（Satoru Nagao）分析指出，即使中國影響力已經擴大到該區域，美國及盟友仍可能再次扭轉這些島嶼的態度。長尾賢表示，這些島嶼的規模小，因此美國、澳洲或日本可以凖備與中國相同規模的投資，這也是為什麼去年舉辦的「四方安全會談」峰會，焦點就是討論南太平洋問題。

此外，澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）去年一份報告數據顯示，中國已減少對南太平洋島國的援助，只援助那些與北京有正式外交關係的國家，包含庫克群島、斐濟、密克羅尼西亞、紐埃、巴布亞新幾內亞和薩摩亞等

《美聯社》分析認為，這是因為太平洋國家政府事實上對中國貸款興致缺缺，尤其在包括東加王國在內的太平洋國家在向中國貸款之後負債累累，證實了中國資金是貧窮國家債務陷阱的威脅說，報告也發現中國目前只是南太平洋地區第3大援助方，落後於提供了40%援助金額的澳洲，以及亞洲開發銀行（ADB）。

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