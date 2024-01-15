諾魯棄台轉與中國建交！南太平洋島嶼成為中美博弈新戰場

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除了澳洲、紐西蘭以外，南太平洋島國共有20多個國家和地區，其中包括巴布亞新幾內亞、索羅門群島（Solomon Islands）、馬紹爾群島（Marshall Islands）、斐濟、東加王國、帛琉（Palau，帛琉）、諾魯等等，這些太平洋島嶼是重要的戰略資源所在地，他們控制連接了美國與印太地區主要合作伙伴—尤其是澳洲—的水道，而台灣如今在這個地區的邦交國僅剩馬紹爾群島、帛琉和吐瓦魯。
自從北京以「一帶一路」倡議在該區域建立的龐大影響力後，美國近年來也積極在南太平洋島國進行部署，澳洲國立大學亞太學院研究員張登華告訴《BBC》，這些太平洋島嶼也是中國加強與其它發展中國家「南南合作」的重要組成之一，「這些島國日益捲入大國博弈， 而這也將對該地區的政治、經濟和安全架構產生深遠的長期影響。」
位於華府的保守派智庫哈德遜研究所（ Hudson Institute）研究員長尾賢（Satoru Nagao）分析指出，即使中國影響力已經擴大到該區域，美國及盟友仍可能再次扭轉這些島嶼的態度。長尾賢表示，這些島嶼的規模小，因此美國、澳洲或日本可以凖備與中國相同規模的投資，這也是為什麼去年舉辦的「四方安全會談」峰會，焦點就是討論南太平洋問題。
此外，澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）去年一份報告數據顯示，中國已減少對南太平洋島國的援助，只援助那些與北京有正式外交關係的國家，包含庫克群島、斐濟、密克羅尼西亞、紐埃、巴布亞新幾內亞和薩摩亞等
《美聯社》分析認為，這是因為太平洋國家政府事實上對中國貸款興致缺缺，尤其在包括東加王國在內的太平洋國家在向中國貸款之後負債累累，證實了中國資金是貧窮國家債務陷阱的威脅說，報告也發現中國目前只是南太平洋地區第3大援助方，落後於提供了40%援助金額的澳洲，以及亞洲開發銀行（ADB）。
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