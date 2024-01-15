NBA／國王主帥激烈抗議！球員差點拉不住 賽後卻稱「裁判很棒」
密爾瓦基公鹿後衛Damian Lillard用大號三分球絕殺沙加緬度國王，是今天NBA賽事中最具觀賞性的一刻。不過國王主帥Mike Brown卻無緣在場上見證。他此役因為不滿吹判而遭到驅逐出場，不過賽後他反而稱讚「裁判很棒」，也解釋了自己當下之所以會大動作抗議的原因。
記者黃建霖/綜合報導
當時在第三節的一個回合中，Mike Brown突然怒不可遏地衝向裁判，過大的動作和激烈地咆哮，很快讓他連吞兩次技術犯規遭到驅逐出場，甚至自家球員Malik Monk還衝出來抱住他，避免失控。
賽後Brown沒有像一般教練遭到驅逐出場後在記者會上大肆發洩不滿，反而是相當理性地透過畫面給在場的媒體評理，那一回合裁判的吹罰對不對、以及自己為何會那麼生氣。
在第三節國王隊以88:90落後時，De'Aaron Fox被吹對Damian Lillard犯規，但Brown指出畫面上前者幾乎沒有和進攻球員有接觸，裁判卻仍然給了公鹿3個罰球。
「裁判是人，他們也會犯錯，但你只是希望裁判能保持一致性。今晚的裁判很棒，他們整晚都在與我溝通。但我覺得就一致性而言，你們剛剛也看到了，我認為他們吹判的穩定性並不高。」Brown言詞溫和、但堅定地說道。
而當時出去抱住教練的Monk則表示，「我不想被罰款，但裁判錯過了很多我們的吹判，這就是我要說的。」