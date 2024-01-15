MLB／一場職棒比賽都沒有打過！這張親簽球員卡卻能賣490萬天價
傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）的職棒球員卡可以賣出多少錢？根據美國媒體《雅虎體育》的報導，Tom Brady在1995年選秀中，被蒙特婁博覽會隊選中的球員卡，因為十分稀少，因此一張要價15萬美元，相當於新台幣490萬的價格售出，Tom Brady雖然沒有打過職棒，但卻能賣出高價球員卡，也很神奇。
記者吳政紘/綜合報導
Tom Brady在過去就是運動天才，因此博覽會隊以18輪第507順位選中他，但他沒有放棄密西根大學獎學金，反倒是進入NFL，他在2000年年第6輪第199順位，被新英格蘭愛國者隊選中，進入球隊後，馬上成為超級新星，生涯贏過7次超級盃冠軍，還有5次超級盃MVP。
而Tom Brady在棒球上的天賦，一度讓他被認為，可能成為「GOAT」史上最佳球員，但Tom Brady還是沒有投入職棒，選擇在美式足球，開啟生涯後，也成為名人堂未來球星。
近期有一位球迷抽中Tom Brady的1:1卡片，送去PSA鑑定後，獲得9分高分，這張卡片是Superfractor卡，在拍賣網站Goldin上以15萬8600美元賣出，也是創下紀錄。
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