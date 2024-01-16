紅海危機升級！美貨船遭彈襲　胡塞認責：攻擊葉門之舉都將有懲罰

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英國海上安全組織「安布雷」（Ambrey）隨後也證實，15日共有3枚飛彈被射向紅海，其中2枚射程疑似不夠遠，另1枚則擊中了美國船隻。
胡塞組織發言人薩雷（Brig. Gen. Yahya Saree）警告，任何參與侵略葉門的美國和英國船隻，都被視為「敵對目標」，遭遇襲擊將無可避免，任何對葉門採取的新攻勢，都不會得不到回應和懲罰。
美國和英國聯軍，上週對胡塞組織位於葉門境內的數十處軍事基地，進行大規模空襲，以此警告胡塞，不得以聲援哈馬斯、報復以色列為由，繼續在紅海惹事，不過從最新事態的演變看來，胡塞武裝似乎沒有因此被嚇倒。
胡塞發言人阿米爾（Nasruldeen Amer）並告訴中東《半島電視台》，由於英美上週對葉門發動襲擊，它們的船隻已成為合法打擊目標，威脅道：「船不一定要前往以色列才能讓我們瞄準它，只要它是美國的就足夠了」；胡塞先前曾表示，只會針對以色列籍或開往以色列的船隻。
美國軍方另外也表示，1枚反艦巡航彈14日從胡塞武裝的控制地區，射向正在紅海南部執行任務的美國海軍驅逐艦「拉布恩號」（USS Laboon (DDG-58)），但遭美軍以戰鬥機擊落。
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