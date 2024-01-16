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紅海危機升級！美貨船遭彈襲　胡塞認責：攻擊葉門之舉都將有懲罰

▲葉門反政府組織胡塞武裝，在上週遭英美聯軍大規模空襲後誓言報復。（圖／美聯社／達志影像）
▲葉門反政府組織胡塞武裝，在上週遭英美聯軍大規模空襲後誓言報復。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國中央司令部透過聲明證實，1艘美國擁有和營運的貨船，15日在葉門外海，遭葉門反政府組織「胡塞武裝」（Houthis ，也稱青年運動）以飛彈擊中，不過沒有人員因此傷亡，胡塞已出面認責，並放話：「未來對葉門的任何攻擊都將有所回應。」

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綜合外媒報導，掛著馬紹爾群島國旗、但由美國Eagle Bulk公司擁有和營運的散裝貨船「直布羅陀鷹號」（the M/V Gibraltar Eagle），15日在亞丁灣遭1枚反艦飛彈射中，所幸船隻僅受到輕微損壞，也無人員傷亡的消息傳出。胡塞組織宣稱，這次的打擊「準確且直接」。

英國海上安全組織「安布雷」（Ambrey）隨後也證實，15日共有3枚飛彈被射向紅海，其中2枚射程疑似不夠遠，另1枚則擊中了美國船隻。 

胡塞組織發言人薩雷（Brig. Gen. Yahya Saree）警告，任何參與侵略葉門的美國和英國船隻，都被視為「敵對目標」，遭遇襲擊將無可避免，任何對葉門採取的新攻勢，都不會得不到回應和懲罰。

美國和英國聯軍，上週對胡塞組織位於葉門境內的數十處軍事基地，進行大規模空襲，以此警告胡塞，不得以聲援哈馬斯、報復以色列為由，繼續在紅海惹事，不過從最新事態的演變看來，胡塞武裝似乎沒有因此被嚇倒。

胡塞發言人阿米爾（Nasruldeen Amer）並告訴中東《半島電視台》，由於英美上週對葉門發動襲擊，它們的船隻已成為合法打擊目標，威脅道：「船不一定要前往以色列才能讓我們瞄準它，只要它是美國的就足夠了」；胡塞先前曾表示，只會針對以色列籍或開往以色列的船隻。

美國軍方另外也表示，1枚反艦巡航彈14日從胡塞武裝的控制地區，射向正在紅海南部執行任務的美國海軍驅逐艦「拉布恩號」（USS Laboon (DDG-58)），但遭美軍以戰鬥機擊落。

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