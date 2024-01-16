2名以色列人質恐遭哈馬斯殺害　中以混血「諾雅」也現身

我是廣告 請繼續往下閱讀
哈馬斯14日先是公布了一段37秒的人質短片，主角分別是26歲的諾雅（Noa Argamani）、53 歲的沙拉比（Yossi Sharabi）、38歲的斯維爾斯基（Itai Svirsky），他（她）們在片中敦促以色列，停止對加薩地區的攻擊，該片以「明天我們將告訴你，他們的命運如何」為結束。
時隔1天，哈馬斯再度釋出新短片，諾雅對著鏡頭宣布，先前一同出現在影片裡的2名男性人質，已在以色列的襲擊行動中喪生，形容3人事發時身處一棟建築物內，但遭以色列國防軍以F16戰機轟炸，導致他們被埋在廢墟下，隨後被哈馬斯旗下的卡桑旅（Al-Qassam Brigades）救出，沙拉比和斯維爾斯基不幸死亡，呼籲以色列停止攻擊，讓人質能活著回家；該影片最後還附上令人不安的照片，推測可能是2名男人質的屍體。
對此，以色列軍方回應時強調，沒有殺害人質，關押人質的建築物也不是以軍攻擊的目標，指控哈馬斯以心理戰術擾亂人心，以色列不會因此停火，堅持軍事施壓是唯一能令哈馬斯釋放人質的辦法，軍事行動需要時間，以色列也在不斷依據人質的情況進行調整。
以色列衛生部的法醫官員米茲拉希（Hagar Mizrahi）先前曾對當地電視台透露，對部分死亡人質遺體的檢驗結果都顯示，死因與哈馬斯所說的「在空襲中身亡」不符。
分析指出，隨著以哈衝突持續，留給以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的時間已經不多，許多以色列人都對政府失敗的國安政策大失所望，要求納坦雅胡下台。以色列民主研究所（Israel Democracy Institute）本月初公布的一項民調顯示，只有15%的以色列人希望納坦雅胡在與哈馬斯的戰爭結束後留任，支持率持續下降。
更多「以巴戰火再起」相關新聞。