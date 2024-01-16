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2名以色列人質恐遭哈馬斯殺害　中以混血「諾雅」也現身

▲巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯又釋出最新人質影片，包含中以混血女大生諾雅（左），並宣稱有2名人質死於以軍的空襲。（圖／翻攝自以色列時報）
▲巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯又釋出最新人質影片，包含中以混血女大生諾雅（左），並宣稱有2名人質死於以軍的空襲。（圖／翻攝自以色列時報）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）的衝突已超過百日，迄今仍有上百名人質被哈馬斯扣押，遲遲無法返回以色列。哈馬斯14日、15日都發布3名人質的短片，包括26歲的中以混血兒諾雅（Noa Argamani），哈馬斯更於15日發布的影片中宣稱，有2名男性人質死於以色列的空襲，但遭以國軍方否認，強調關押人質的建物不會是以軍空襲的目標。

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哈馬斯14日先是公布了一段37秒的人質短片，主角分別是26歲的諾雅（Noa Argamani）、53 歲的沙拉比（Yossi Sharabi）、38歲的斯維爾斯基（Itai Svirsky），他（她）們在片中敦促以色列，停止對加薩地區的攻擊，該片以「明天我們將告訴你，他們的命運如何」為結束。

時隔1天，哈馬斯再度釋出新短片，諾雅對著鏡頭宣布，先前一同出現在影片裡的2名男性人質，已在以色列的襲擊行動中喪生，形容3人事發時身處一棟建築物內，但遭以色列國防軍以F16戰機轟炸，導致他們被埋在廢墟下，隨後被哈馬斯旗下的卡桑旅（Al-Qassam Brigades）救出，沙拉比和斯維爾斯基不幸死亡，呼籲以色列停止攻擊，讓人質能活著回家；該影片最後還附上令人不安的照片，推測可能是2名男人質的屍體。

▲25歲的以色列女學生諾雅遭哈馬斯分子綁架。（圖／擷取自X影片）
▲中以混血的諾雅，去年10月7日在以色列南部參與音樂節活動時，遭哈馬斯分子綁架。（圖／擷取自X影片）
對此，以色列軍方回應時強調，沒有殺害人質，關押人質的建築物也不是以軍攻擊的目標，指控哈馬斯以心理戰術擾亂人心，以色列不會因此停火，堅持軍事施壓是唯一能令哈馬斯釋放人質的辦法，軍事行動需要時間，以色列也在不斷依據人質的情況進行調整。

以色列衛生部的法醫官員米茲拉希（Hagar Mizrahi）先前曾對當地電視台透露，對部分死亡人質遺體的檢驗結果都顯示，死因與哈馬斯所說的「在空襲中身亡」不符。

分析指出，隨著以哈衝突持續，留給以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的時間已經不多，許多以色列人都對政府失敗的國安政策大失所望，要求納坦雅胡下台。以色列民主研究所（Israel Democracy Institute）本月初公布的一項民調顯示，只有15%的以色列人希望納坦雅胡在與哈馬斯的戰爭結束後留任，支持率持續下降。

▲以色列總理納坦雅胡25日前往加薩北部視察。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列總理納坦雅胡於加薩北部視察。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

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