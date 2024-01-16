施明德辭世！趙少康憶和他「喝大和解咖啡」　曝：曾建議競選總統

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趙少康回憶，1995年12月，他負責新黨輔選，當選了21席立委，民進黨當選54席，4席無黨籍，國民黨85席，當時由周荃穿梭，達成民進黨的施明德、周伯倫和新黨的陳癸淼、周荃、趙少康在立法院群賢樓咖啡廳喝咖啡，討論如何合作，共推民進黨施明德、國民黨蔡中涵擔任立法院正副院長。
趙少康提到，因為當年行政院長需要立法院行使閣揆同意權，所以掌握立法院長及立院多數，進一步可以影響行政院長的提名及內閣人事，政治連鎖反應幅度甚大。所以從「大和解咖啡」到「大聯合政府」，既大膽又有創意，既可化解省籍對立，又可促進政黨和解，更可以給一黨獨大獨霸的李登輝國民黨當頭棒喝。「只可惜功敗垂成，正義連線的張晉城在陳水扁的運作下跑票，施明德以一票之差飲恨，否則當時的政局真的會天搖地動。」
趙少康也說，當時為了精準算票及運作委員間的合縱連橫，陳癸淼和施明德連續開了好幾次會，他也參加過幾次晚上的討論，直至深夜。雖然「民新柔性政變」沒有成功，但總是開創了在野合作的先例，施明德也為此承受民進黨內部很大的壓力，後來施明德發起紅衫軍運動，大量群眾直逼總統府，民氣可用，他曾建議施明德趁勢追擊，宣佈競選總統，但他顯然不願意沾反貪群眾的「光」，沒有同意。
此外，趙少康提到，他弟弟少華曾在三總當實習醫師，當時施明德因為在獄中絕食多日，被強制送到三總，他強烈拒絕醫院餵食，還高聲警告醫護人員不可灌食，弟弟當時對他說「這人真帶種！」，也讓他最後寫下「帶種、有膽識、有胸襟，明德兄，我會永遠記得你！」
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