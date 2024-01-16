7-11福袋「299元變99元」！內行買法賺爆不藏了　購買管道大公開

迎大寒節氣！7-11奶茶25元、拿鐵6折「可寄杯」　卡布奇諾買1送1

▲迎接大寒節氣，7-11即起買飯糰或燴飯，即可享經典純奶茶半價優惠，且1月17日起APP開跑寄杯優惠，原價110元的冰精品燕麥拿鐵，3杯只要188元，低於6折還可寄杯。（圖／7-11提供）
▲迎接大寒節氣，7-11即起買飯糰或燴飯，即可享經典純奶茶半價優惠，且1月17日起APP開跑寄杯優惠，原價110元的冰精品燕麥拿鐵，3杯只要188元，低於6折還可寄杯。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

大寒節氣即將於1月20日報到，加上週日迎接大規模強冷空氣南下，有機會挑戰入冬最強寒流，降溫必須來杯咖啡、茶飲暖暖胃，7-11即起買飯糰或燴飯，即可享經典純奶茶、四季純奶青、一顆檸檬青、優格好多青半價優惠，且1月17日起APP開跑寄杯優惠，原價110元的冰精品燕麥拿鐵，3杯只要188元，低於6折還可寄杯，並且APP購買指定咖啡贈送給親友，還可享有大杯卡布奇諾買1送1專屬連結。

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📍門市｜即起至2月6日
❗購買飯糰或燴飯，即可享指定飲品半價

◾經典純奶茶，5折，原價50元、特價25元

◾四季春青茶，5折，原價35元、特價18元

◾一顆檸檬青，5折，原價60元、特價30元

◾優格好多青，5折，原價60元、特價30元

▲7-11購買飯糰、燴飯指定飲品半價優惠。（圖／7-11提供）
▲7-11購買飯糰、燴飯指定飲品半價優惠。（圖／7-11提供）
📍門市｜即起日至1月23日

◾中杯精品拿鐵／美式，免費升級大杯

📍APP｜1月17日至1月23日

◾經典冰可可3杯188元，63折，原價99元、特價63元

◾風味系列指定冰飲4杯188元（皇家伯爵紅茶拿鐵／抹茶／焙烤榛果／太妃焦糖／脆酷摩卡／巧克力歐蕾），72折，原價65元、特價47元

◾青梅冰茶5杯188元，63折，原價60元、特價38元

◾珍珠指定飲品4杯188元（咖啡珍珠歐蕾／黑糖珍珠撞奶／冰黑糖珍珠拿鐵），62折，原價75元、特價47元

◾燕麥指定飲品4杯188元（大杯冰燕麥拿鐵／冰燕麥奶茶），67折，原價70元、特價47元

◾冰精品燕麥拿鐵3杯188元，6折，原價110元、特價63元

▲7-11迎接大寒節氣，限時咖啡188元季杯組合。（圖／7-11提供）
▲7-11迎接大寒節氣，限時咖啡188元季杯組合。（圖／7-11提供）
📍APP｜1月17日至1月31日

❗贈送指定方案給其他會員，2月15日前透過系統推播獲得大杯卡布奇諾買1送1專屬連結

◾大杯美式4杯135元，75折，原價45元、特價34元

◾大杯拿鐵4杯168元，76折，原價55元、42元

◾中杯精品美式4杯240元，75折，原價80元、特價60元

◾中杯精品拿鐵4杯270元，75折，原價90元、特價68元

◾四季春青茶/英式紅茶4杯105元，75折，原價35元、特價27元

◾珍珠奶茶/黑糖珍珠撞奶4杯180元，75折，原價60元、特價45元

🟡全家便利商店

📍APP｜即起至1月23日

◾大杯經典拿鐵22杯688元，59折，原價55元、特價32元

◾大杯經典美式26杯688元，59折，原價45元、特價27元

◾中杯單品拿鐵14杯688元，56折，原價90元、特價50元

◾中杯單品美式16杯688元，54折，原價80元、特價43元

◾私品茶65元系列20杯688元，53折，原價65元、特價35元

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