女神安芝儇透露選擇2號有原因！為了跟台鋼雄鷹洪一中總教練看齊

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安芝儇分享，選擇背號2號是因為想向台鋼雄鷹棒球隊洪一中總教練看齊，更希望臺灣成為她的第二個家鄉。安芝儇更大秀中文練習成果，和粉絲朋友分享自己是台鋼集團的「勝利女神」。
背號90號的朴旻曙，則以中文邀請粉絲日後在賽場上，見證自己啦啦隊「舞蹈天花板」的實力演出。安芝儇、朴旻曙也在培訓階段至決賽期間持續展現甜美、活力、專業、熱情的特質，與Wing Stars共同成長，桂田文創特別在現場宣布授予兩人「應援總監」及「表演總監」頭銜，更由桂田文創執行長謝汶芳、桂田文創策略長吳怡青遞交專屬名片，期盼兩位能將韓式應援完整傳授，並成為成員們亦師亦友的學習對象。
台鋼集團會長謝裕民表示，台鋼集團是國內第一個擁有「台鋼足球」、「台鋼獵鷹」與「台鋼雄鷹」三支球隊，集足球、籃球與棒球於一身的事業體，現在更擁有「第四隊」Wing Stars啦啦隊。因此，台鋼獵鷹籃球隊呂濟而、台鋼雄鷹棒球隊陳宇宏、台鋼足球潘文傑三位學長也特別到場給予祝福，分別獻上象徵熱情美麗的紅色玫瑰花、堅韌自信的綠色洋桔梗，以及高雅勝利的黃色鬱金香，期盼Wing Stars的演藝路途持續走花路。台鋼集團會長謝裕民現場率領桂田文創、Wing Stars、台鋼獵鷹、台鋼雄鷹、台鋼足球代表們，宣告台鋼集團第四隊Wing Stars啦啦隊正式出道！
隨著Wing Stars的正式登場，未來粉絲朋友們可在賽場上看見Wing Stars身影。而記者會上也捎來即將登上台北電玩展的重磅消息，由智冠集團策劃攜手韓國遊戲大廠Wemade旗下最新棒球手遊《Fantastic4 Baseball》X Wing Stars合作舞台登場，啦啦隊女孩們將於1月27日（六）在南港展覽館一館迎來首場場外處女秀。隨後由智冠集團董事長王俊博為安芝儇戴上皇冠，象徵預約Wing Stars成為集團旗下遊戲的代言人，強強聯手一起期待未來與Wing Stars更多的合作可能！