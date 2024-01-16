台新銀行遭「境外借貸公司」詐4.9億！負責人、員工涉滅證遭聲押
英屬維京群島商誌富公司王姓負責人與妻子，涉嫌以假海運提單、假裝箱單等單據，向台新銀行申辦「信用狀買斷」詐得4.9億元，台北地檢署15日指揮調查局，依詐欺銀行罪搜索約談外商公司王姓負責人夫妻等4人，今（16）日凌晨以涉犯《銀行法》罪嫌重大，向法院聲請羈押負責人王孟博及員工葉佳浩，王妻與郭姓女員工獲請回。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，檢調獲報，王男是英屬維京群島商誌富有限公司(NOW RICH INVESTMENTS)實際負責人，2022年間，王男涉嫌以中間商身分，利用越南業者欲自澳洲進口一批木材，取得越南某一銀行開立的信用狀後，後續以假的海運提單、假裝箱單、假商業發票等，向台新銀行申辦信用狀買斷業務，後續台新銀行未收到貨款，驚覺被騙提告，初估損失金額高達1500萬美元（4.9億餘元台幣）。
台新銀行日前發現王男提供的海運提單等憑證皆為造假後，因此控告王男夫妻與2名員工涉犯《銀行法》詐欺銀行罪，台北地檢署獲報後，15日指揮調查局，依詐欺銀行罪搜索約談外商公司王姓負責人夫妻等4人。
北檢今日凌晨以涉犯《銀行法》罪嫌重大，向法院聲請羈押負責人王孟博及員工葉佳浩，王妻與郭姓女員工獲請回。