近百萬大學生寒假想工讀！65%兼差兩份以上：為賺學費與生活費

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針對龍年1、2月份的工讀規劃，有高達86.6%的大學生表示，「有計劃」寒假打工，比例高過去年的85.3%，以及前年的83.7%，更續創16年以來的新高。
其中以「性別」交叉分析，計畫寒假打工的比例為「男學生」88.4%、「女學生」84.9%；若以「學校體系」交叉分析，有寒假工讀意願比例為「國立院校」81.2%、「私立院校」89.7%。
再以教育部最新統計，大專院校學生114萬人估計，大約有98.7萬人想在今年寒假上工。
「有計劃」在接下來的寒假打工，其中63.7%的學生透露，已經開始尋找賺錢機會。這當中合計共有64.8%的大學生，想兼「兩份（含）以上」的工作；其餘的35.2%想找一份工讀即可。
在可複選狀況下，對於寒假計畫打工，主要原因分別為「賺生活費」（81.3%）、「想存錢」（69%）、「賺學費」（63.4%），以及「增加社會經驗」（46.9%）、「有學貸壓力」（43.6%）。
其他工讀理由，又依序有「多交朋友，建立人脈」（22.7%）、「了解未來職場環境」（21.5%）、「純粹打發時間」（19.8%），以及「想買名牌包或3C產品」（13.7%）、「父母、長輩要求」（10.3%）。
在選擇寒假打工時，大家最在意什麼呢？前5大考量分別是「薪水」（75.1%）、「離家近」（63.9%）、「人身安全」（51.1%），以及「工作沒壓力」（40.1%）、「錄取率高」（36.9%）。
其餘選擇工讀的考量，又還有「對未來工作有幫助」（32.5%）、「有加班費」（31%）、「有同學做伴」（27.7%），以及「有提供三餐」（20.7%）、「有無試用期」（19.3%）。