這原因美元遇弱不易！日圓貶至146　台幣早盤重貶逾1角探31.369元

近百萬大學生寒假想工讀！65%兼差兩份以上：為賺學費與生活費

▲人力銀行調查顯示，近百萬大專生寒假想工讀，65%兼差兩份以上。（示意圖／NOWnews資料照）
▲人力銀行調查顯示，近百萬大專生寒假想工讀，65%兼差兩份以上。（示意圖／NOWnews資料照）

記者李琦瑋／台北報導

隨著期末考結束，上學期接近尾聲，各大專院校開始放寒假，人力銀行「龍年寒假打工計畫調查」結果今（16）日出爐，近百萬大學生寒假想工讀，65%計畫兼差兩份以上；打工主因為賺生活費、學費、想存錢，工讀考量前3名為薪水、離家近、人身安全。

我是廣告 請繼續往下閱讀
yes123求職網於1月2日到1月11日，調查大專院校學生會員，有效問卷共1,212份，其中男性611份，女性601份；私立院校770份，國立院校442份；信心水準為95%，誤差值為正負2.81%。

針對龍年1、2月份的工讀規劃，有高達86.6%的大學生表示，「有計劃」寒假打工，比例高過去年的85.3%，以及前年的83.7%，更續創16年以來的新高。

其中以「性別」交叉分析，計畫寒假打工的比例為「男學生」88.4%、「女學生」84.9%；若以「學校體系」交叉分析，有寒假工讀意願比例為「國立院校」81.2%、「私立院校」89.7%。

再以教育部最新統計，大專院校學生114萬人估計，大約有98.7萬人想在今年寒假上工。

「有計劃」在接下來的寒假打工，其中63.7%的學生透露，已經開始尋找賺錢機會。這當中合計共有64.8%的大學生，想兼「兩份（含）以上」的工作；其餘的35.2%想找一份工讀即可。

在可複選狀況下，對於寒假計畫打工，主要原因分別為「賺生活費」（81.3%）、「想存錢」（69%）、「賺學費」（63.4%），以及「增加社會經驗」（46.9%）、「有學貸壓力」（43.6%）。

其他工讀理由，又依序有「多交朋友，建立人脈」（22.7%）、「了解未來職場環境」（21.5%）、「純粹打發時間」（19.8%），以及「想買名牌包或3C產品」（13.7%）、「父母、長輩要求」（10.3%）。

在選擇寒假打工時，大家最在意什麼呢？前5大考量分別是「薪水」（75.1%）、「離家近」（63.9%）、「人身安全」（51.1%），以及「工作沒壓力」（40.1%）、「錄取率高」（36.9%）。

其餘選擇工讀的考量，又還有「對未來工作有幫助」（32.5%）、「有加班費」（31%）、「有同學做伴」（27.7%），以及「有提供三餐」（20.7%）、「有無試用期」（19.3%）。

寒假打工賺27K！大學生最愛餐旅文教　9成1過年上班、盼工資加倍

夢幻工讀！大學妹鍾愛「小編、Showgirl」　男大生最想當YTer

近百位台大生不上學有學分！「探索學習計畫」鼓勵航海、打工換宿

尾牙旺季到！打工時薪翻倍搶人　科技業轉職趨保守

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選