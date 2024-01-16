▲台灣洗腎王國　腎氣不足恐連帶影響膀胱與心臟

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陰陽相表裡 腎臟病變恐導致膀胱無力膀胱與腎臟關係密切，一旦腎臟發生病變，小便恐跟著失常。腎與膀胱經絡相通，互為表裡，在生理上一為水臟，一為水腑，共同維持水液代謝的平衡。腎陽蒸化，使水液下滲膀胱，膀胱又借腎陽的作用，通過自身的功能而排泄小便。
《雜病廣要》提到「小便多者，乃下元虛冷，腎不攝水，以致滲泄。」下元指的是下丹田、膀胱、生殖器、肛門部位，是人體能量聚集之處。在病理上，腎陽不足，人一旦老化，膀胱就會衰弱、能量不足、伸縮力不夠，出現頻尿、急尿、夜尿、尿不乾淨等症狀，甚至發炎。膀胱又可能影響腎臟出現腰痛、血尿。
李深浦醫師進一步解說，五臟屬於陰，六腑屬於陽，腎為「足少陰腎經」，膀胱則是「足太陽膀胱經」。腎屬於五臟裡最下方的一個臟體，雖然是陰屬性，但是它的能量是最高的；膀胱下方有攝護腺與尿道，是交感神經、副交感神經與陰陽交匯之處。臟腑相為表裡，陰陽是非常奧妙的互動，宛如一呼一吸、一蹲一跳，都是能量的反射。
▲李深浦中醫師
西醫評估器官細節 中醫關注整體健康除了膀胱，腎臟也與心臟息息相關。腎的功能是過濾血液裡的髒東西，讓血液回流到心臟。心臟在中醫理論中屬於「手少陰心經」，專門促進血液循環。因此，人體功能是否健康，可以從腎臟看出端倪。
西醫評估腎功能看尿毒指數，傳統中醫則關注整體健康。李深浦醫師表示，中醫的智慧是非常高的，腎臟掌管骨頭健康，骨頭管骨髓、骨髓又管造血。例如女孩子12、13歲月經來潮，骨髓很活躍的時候，造血的速度就快，因此每個月就會排經一次。腎臟健康造血量就充足，血量不充足，腎一定會漸漸衰弱，人就容易感到膀胱無力，或是過敏氣喘、打噴嚏、流鼻涕、咳嗽、胸悶，還可能呼吸急促、走路易喘、呼吸困難、骨質疏鬆，甚至心血管狹窄、堵塞或硬化。
及早保養腎臟 鞏固膀胱水袋遠離失禁中醫也把人的臟腑器官依照五行分類，金生水、水生木、木生火、火生土、土生金。李深浦醫師表示，生命的五行永遠運轉不休，中醫科學關係到人體的原始互動，真正的達到整體性的健康。當發現身體活力衰退的時候，就要注意腎臟與膀胱健康，切莫等到生病才就醫，及早以中藥保養才能一輩子快樂過日子。
金：肺
水：腎
木：肝
火：心
土：脾
醫師最後提醒，台灣是洗腎王國，許多患者「今天看一個醫師，覺得不理想，明後天又要去看另外一個醫師。」然而，每次檢查都要抽20CC的血，如果患者年紀超過60歲，造血功能已經衰退，加上使用顯影劑，雖然是輕量輻射，仍可能對身體造成傷害。因此建議患者不要隨意更換醫生，至少要等一個月，而且用藥治療也要耐心的吃一段時間，才能見效。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60536
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